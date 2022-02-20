مدير تغير المناخ يكشف سبب الظواهر الغريبة: «كنا حار دافئ بقينا حار رطب»

قال الدكتور محمد فهيم، مدير مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن هناك الكثير من الظواهر الجوية الغريبة وغير المألوفة، وهي الظواهر التي تعاني منها كافة دول العالم، «المناخ بتاعنا كان معروف أنه حار صيفا دافئ ممطر شتاءً، دلوقتي التصنيف الجديد بقي حار رطب، لأن السنة اللي فاتت الرطوبة تخطت الـ85% في فصل الصيف».

فهيم: زيادة الرطوبة في الطقس ترجع إلى ما يسمي بـ«الاحترار»

وأضاف «فهيم»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلاميتان أية جمال الدين وأسماء يوسف، والمذاع على فضائية «DMC»، أن سبب زيادة الرطوبة في الطقس ناشئ عن ما يسمي بـ«الاحترار»، وهي ظاهرة تزيد فيها درجات الحرارة بشكل كبير ما ينجم عنه بخر للمياه من الأسطح الزراعية أو المسطحات المائية، يتبعها ظهور رطوبة نسبية ما يؤدى إلى الشعور بالاختناق.

وأوضح أن ما يحدث من تغير في المناخ وحالة طقس قد أدى إلى زحزحة حزام الأمطار ووصولها إلى أسوان وسوهاج، وكانا من المحافظات الجافة التي لا تهطل عليها الأمطار، «زحزحة حزام المطر يخليني أعيد تصنيف الخريطة الزراعية مرة أخرى وأبدا أزرع في مناطق مكنتش بتتزرع وغير صالحة للزراعة».

وأكد أن وزارة الري تعمل على مشاريع فيها يتم حصاد مياه الأمطار في المناطق التي لا تتغذي بمياه نهر النيل، لافتا إلى ان الجزائر وتونس والمغرب عانوا خلال العام الجاري من عدم هطول الأمطار ما أدى إلى الجفاف، «الناس كانت بتعاني السنة دي أن معندهمش أمطار بالرغم أه معروف أنهم دول مطيره، ولكن حزام الأمطار بتاعهم جه عندنا».