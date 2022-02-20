التضامن: إنشاء 6 آلاف مشروع مع وزارة الزراعة ضمن برنامج «فرصة»

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة، إن البرنامج يعمل منذ عامين، موضحًا أنه تم أخذ منحة بقيمة 30 مليون جنيه، وعمل 18 اتفاقية، استفاد منها نحو 12 ألف، كما تم عمل اتفاقية مع الفاو، وعمل 6 آلاف مشروع مع وزارة الزراعة.

وأكد «الشبراوي» فى تصريحات لـ«الوطن» أن البنك الدولي أعطى مصر قرض 50 مليون دولار، للمرحلة التجريبية «المرحلة الأولى لـ برنامج فرصة، مشيرًا إلى أنه يجرى عقد بروتوكولات تعاون بين الوزارة والجمعيات الأهلية، وبموجب العقد تقوم الجمعيات بتنفيذ مهام تصممها الوزارة.

تصميم مشروعات مربحة للمستفيدين

ولفت إلى أنه يتم تصميم المشروعات حتى تكون مربحة للمستفيدين وتوفر لهم حياة كريمة أفضل من الاعتماد على المساعدات النقدية، مؤكدا أن المرحلة الأولى لبرنامج فرصة والتى تستهدف تشغيل 50 ألف، بالإعتماد على قواعد البيانات المسجلة لدى وزارة التضامن بها 34 مليون شخص، والتي تشمل مستفيدي تكافل وكرامة المرفوضين من البرنامج.

44 % من المسجلين بقاعدة بيانات التضامن تحت سن 45 سنة

وأوضح أن 44% من المسجلين بقاعدة بيانات التضامن تحت سن 45 سنة، عدد كبير، موضحا أن المتقدمين للحصول على دعم تكافل إما امرأة معيلة، ولديهم أبناء بالمدارس، وهناك شباب مستفيدين من تكافل يعملون عمالة غير منتظمة فسيتم ادخالهم ببرنامج فرصة.

برنامج «فرصة» في 8 محافظات

وأشار إلى أنه سيتم تأسيس العمل المؤسسي بالوزارة ونماذج العمل، وتأسيس الوحدات وطريقة العمل والتعاقد مع الجمعيات الأهلية، وتأسيس الشراكات مع الوزارة والبنك الدولي.

وأكد مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، أن برنامج «فرصة» يعمل على مستوى 8 محافظات «الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الشرقية، الدقهلية»، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف مستفيدى تكافل وكرامة، خاصة الشباب المسجلين به، وكذلك المرفوضون منه.