«التضامن» تصرف إعانات عاجلة لضحايا انهيار مدخنة مصنع طوب في الدقهلية

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، عن التدخل السريع للتعامل الفوري لتقديم كل أوجه الدعم وصرف المساعدات لأسر المتوفين والمصابين في حادث انهيار مدخنة مصنع الطوب بميت غمر، والذي أسفر عن وفاة 4 أفراد وإصابة 6 آخرين، أمس السبت.

لجنة الإغاثة تبحث حالة الأسر

وقال «عبدالعزيز»، إنه فور انتهاء لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي من بحث حالة الأسر، تقرر صرف مبلغ 13 ألف جنيه لأسرتين، لوفاة رب الأسرة، بواقع 10 آلاف جنيه مساعدة من مديرية التضامن، و3 آلاف جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي.

وأضاف، في بيان صحفي، أنه تقرر صرف مبلغ 7000 جنيه لأسرة توفى أحد أفرادها، بواقع 5000 مساعدة من مديرية التضامن، و2000 جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي.

صرف مساعدة عاجلة للمصابين

وأشار وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، إلى أنه تبين وجود حالة وفاة تتبع محافظه الغربية، وعلي الفور تم إخطار مديرية التضامن بالغربية لصرف المساعدة اللازمة لها، مؤكدا أنه تقرر صرف مبلغ 2000 جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي لكل حالة إصابة لحين صرف مساعدة الإغاثة طبقا لمدة البقاء بالمستشفى، وتم تسجيل الأسر ضمن برنامج «تكافل وكرامة».

وشهدت قرية أبو نبهان مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أمس السبت، انهيار مدخنة مصنع طوب أثناء وجود العمال في المصنع أثناء تجمعهم في «البوفيه»، ما تسبب في مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وأمرت النيابة العامة بدفن جثامين الضحايا، وقدم أطباء مستشفى ميت فمر المركز الرعاية الطبية للمصابين.