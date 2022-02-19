أسماء ضحايا حادث انهيار مدخنة مصنع طوب بالدقهلية.. 4 متوفين و6 مصابين

رفعت مستشفى ميت غمر بمحافظة الدقهلية حالة الطوارئ لاستقبال العمال المصابين في حادث انهيار مدخنة مصنع الطوب، وعددهم 4 متوفين و6 إصابات، وتبين أن سبب الحادث سوء حالة الطقس من أمطار ورياح.

ووجه الدكتور أحمد رشدي مدير مستشفى ميت غمر العام برفع حالة الطوارئ بمستشفى ميت غمر، لاستقبال المصابين في حادث إنهيار مدخنة مصنع طوب بقرية أبو نبهان مركز ميت غمر، ما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 6 آخرين.

أسماء المتوفين المصابين في حادث ميت غمر

واستقبلت مستشفى ميت غمر المصابين، ومنهم عمر رزق، 44 سنة، عامل ومقيم في دنديط، مصاب بكسور متفرقة ونزيف فى الصدر، ومحمد سمير، 36 سنة، عامل ومقيم في دقادوس، مصاب بنزيف بالصدر والبطن، وأحمد شحاتة، مصاب باشتباه بنزيف بالبطن والصدر، ورضا الهادي، 42 سنة، ومقيم في كفر سرنجة، مصاب باشتباه نزيف في الصدر والبطن، وخالد أحمد، 52 سنة، مصاب بارتجاج في المخ، وقام الفريق الطبى بالمستشفى باتخاذ اللازم وتقديم ما يلزم من خدمات علاجية للمرضى.

كما وصل إلى المستشفى 4 جثامين ومنهم حمادة عمارة، 32 سنة، مقيم في كوم النور، وسحر سمير، 35 سنة، وإبراهيم مصطفى، 26 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

انهيار مدخنة الدقهلية

وكانت قرية أبو نبهان التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية شهدت حادث انهيار مدخنة مصنع طوب بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة6 آخرين.

وانتقل إلى موقع الحادث المهندس عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر وقيادات المركز الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية، لمتابعة عمليات رفع الأنقاض ونقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر العام.

كما أنتقل المقدم رامى أو شتيه رئيس مباحث مركز ميت غمر والنقيب محمد عيسى معاون المباحث إلى مكان الحادث بصحبة قوات الدفاع المدني، وتبين من التحريات والفحص أن الأمطار والرياح وراء انهيار مدخنة المصنع أثناء عمل العمال داخلها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التى باشرت التحقيق.