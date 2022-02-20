الصحة: ادعاءات «أبو النصر» بشأن اعتماده كأول طبيب معتمد لطب الأعشاب كاذبة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تكذب المدعو أحمد أبو النصر بإعطائه لقب «أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة والسكان للعلاج بالأعشاب الطبيعية»، مؤكدا أن الوزارة، قدمت العديد من البلاغات في مباحث التموين والنيابة العامة، بسبب الأدوية المغشوشة التي استخدمها وروج لها.

إغلاق العديد من الأماكن لأحمد أبو النصر

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة أغلقت العديد من الأماكن لمن يدعى أحمد أبو النصر، لافتا إلى أن إدارة العلاج الحر، تعتمد على شن العديد من الحملات الرقابية على المنشآت الطبية المختلفة، للتأكد من صلاحية الأدوية التي تباع، واستيفاء كل الأوراق السليمة للمنشآت.

وأكد حسام عبد الغفار، إصرار الوزارة، على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها، على التراخيص اللازمة، وتطبيق كل معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يجري رصدها خلال المرور.

القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر

الجدير بالذكر، أن قوات الأمن ألقت خلال الساعات الماضية القبض على أحمد أبو النصر، الذي يروج ويبيع وصفات طبية مجهولة، وغير معلومة المصدر، وغير مدرجة من وزارة الصحة والسكان، ويروج لهذه الوصفات الطبية من خلال الإعلانات التلفزيونية عبر المحطات والقنوات المختلفة، بالإضافة إلى ادعائه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة والسكان للعلاج بالأعشاب الطبيعية.

وتقدم العشرات من المواطنين بمختلف الفئات العمرية ببلاغات لهيئة الرقابة على المصنفات، بشأن هذه الوصفات الطبية المجهولة، التي يروج لها الصيدلي أبو النصر، على عدة محطات تلفزيونية، التي مشكوك في صحتها، وسببت العديد من المشكلات الصحية، للأشخاص الذين يقعون ضحية لمثل هذه الألاعيب التي تهدف للربح على حساب حياة المرضى.