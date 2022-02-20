عاجل.. مصر تبدأ تصدير لقاحات كورونا.. وأول دفعة «500 ألف جرعة» للفلسطينيين

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مصر تحتفل اليوم بمنح نصف مليون جرعة من لقاح كورونا سينوفاك بالتعاون مع الشريك الصيني لدولة فلسطين الشقيقة، لافتا خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في شركة فاكسرا للمستحضرات الحيوية أن هذه هي أول مرة تصدر فيها مصر لقاحات كورونا وتؤكد مأمونية اللقاح وقدرته علي مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.

اللقاح حصل علي الاستخدام الطارئ في فلسطين

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار خلال كلمته، أن اللقاح حصل علي الاستخدام الطارئ في فلسطين، مشيرا إلي أن اختيار منظمة الصحة العالمية لمصر لتكون أحد الدول التي تدعمها المنظمة بتكنولوجيا (mRNA) لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيدعم جهود الدولة في مواجهة كورونا بالتوسع في تصنيع اللقاحات، وتطعيم جميع الفئات المستهدفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتوسع في دعم القارة الأفريقية ودول الجوار.

اختيار فلسطين لبدء تصدير اللقاحات إليها

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن هذا الاختيار جاء ببسبب الجهود السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، والسفير الفلسطيني، والسفير الصيني