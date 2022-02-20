الصحة تحذر من شراء أدوية الإعلانات: الأمراض تعالج بالفحص عند الطبيب

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين من خطورة شراء الأدوية والوصفات الطبية أو طبيعية من خلال الإعلانات المختلفة، التي تذاع على المحطات التلفزيونية والإذاعية، أو التي تروج لها عبر المنشورات، مشددا من خطورة المضاعفات التي تنتج من تناول هذه الوصفات الطبية.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لــ«الوطن»، أن الصحة لن تسمح بتداول أي أدوية عبر الإعلانات المختلفة التي يجرى الترويج لها، وأن الوصفات الطبية والعلاجية التي كان يستخدمها «طبيب الكركمين» غير مدرجة وغير مسجلة من قبل وزارة الصحة والسكان، وهذه الأمور تعد مخالفة للقانون واللوائح الصحية.

أزمة «طبيب الكركمين»

وتابع المتحدث الرسمي للصحة، أن الوزارة تقدمت بالعديد من البلاغات المختلفة من أجل وقف إعلانات «طبيب الكركمين»، لأن الوصفات الطبية التي يستخدمها غير مدرجة، ولن تساعد على الشفاء، فالأمراض المختلفة تعالج بالفحص من خلال الطبيب المختص، وكذلك الأدوية التي تصرف من خلال الروشتة، مع ضروة الالتزام بتناولها في المواعيد المحددة لتخفيف آثار الآلام.

الأدوية مكانها الطبيعي داخل الصيدليات

وأوضح «عبدالغفار»، أن الوزارة تقوم برصد أي إعلانات مخالفة، والتي تروج للوصفات الطبية أو المستحضرات الطبيعية غير المدرجة ومسجلة من قبل وزارة الصحة، لافتا إلى أن الأودية التي سجلتها الصحة مكانها داخل الصيدليات والمستشفيات.

وفي سياق متصل، ألقت قوات الأمن القبض على «طبيب الكركمين» وذلك بعد العديد من البلاغات التي قدمت من قبل المواطنين، بسبب خطورة المواد الطبية التي يروج لها دون أساس صحي وطبي، بالإضافة إلى عدم تسجيل هذه المواد من قبل وزارة الصحة.