الصحة تكشف تفاصيل الاستعداد لاستقبال 60 مليون جرعة من لقاح سينوفارم

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تستعد لاستقبال 60 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، مُهداة من الحكومة الصينية للشعب المصري، بهدف تحصين المواطنين من خطر فيروس كورونا ومتحوراته، والوصول إلى مناعة القطيع في مصر، مشيرا إلى أنّ مصر وضعت خطة لمواجهة متحورات فيروس كورونا، تتمثل في استهداف تطعيم 70% من المواطنين في العام الحالي 2022.

تفاصيل تقليل فترة العزل الصحي لمصابي كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، لـ«الوطن»، أنّ تقليل فترة العزل الصحي للمواطنين له شروط بعينها، ومنظمة الصحة العالمية تركت قرار تقليل فترة العزل الصحي لكل دولة، بما تراه وفقا للوضع الوبائي الموجود بها، لافتا إلى أنّ فترة العزل الصحي لدينا كما هي، لكنها تغيّرت بالنسبة للحالات البسيطة التي لم تظهر عليها أعراض بعد الإصابة بـ5 أيام فقط، والحالات المتوسطة 10 أيام كما هي، لافتا إلى أنّ معظم حالات كورونا حاليا مصابة بمتحور أوميكرون، وأعراضه تشبه نزلات البرد، وكثرة الإصابات لا يعني أنّ حدتها عالية، و«هذا فضل من ربنا».

الصحة: مصر لديها فائض من لقاحات كورونا

وتابع عبدالغفار، أنّ مصر لديها وفرة في لقاحات كورونا، تصل لأكثر من 70 مليون جرعة تكفي لتطعيم 53 مليون مواطن، لافتا إلى أنّ اللقاحات أثبتت في الموجات السابقة أنّها قادرة على تخفيف وطأة المرض وتخفيف نسب التردد على المستشفيات، كما أنّ اللقاحات ساهمت في رفع معدلات الشفاء بشكل كبير، متوقعا انخفاض إصابات كورونا بداية شهر مارس.

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، عن خروج 1543 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات أمس، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 398761 حتى اليوم.