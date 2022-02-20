الصحة توضح أهمية تصنيع لقاحات بتقنية «mRNA»: إنتاجه أسهل وفعاليته أعلى

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّ هناك تشابه بين لقاحات فيروس كورونا إذ أنَّ جميعها تستهدف تدريب الجهاز المناعي على استهداف جزء محدد في كورونا، وهو ما يسمى بـ بروتينات الحسكة «الشوكة»، إذ يستطيع اللقاح الناجح تعليم جهاز المناعة في الجسم إنتاج أجسام مضادة للفيروس ترتبط بهذا البروتين بدرجة عالية، وتوقف قدرة الفيروس على غزو خلايا الجسم وإنتاج المزيد من الفيروسات.

آلية تصنيع اللقاحات

وأضاف عبدالغفار، وفق ما جاء على موقع وزارة الصحة، أنَّ اللقاحات تنقسم إلى عدة أنواع أساسية، «الأول لقاحات فيروسية تقليدية كاملة مثل لقاح شركة سينوفاك واللقاح المصري الذي بدأت مصر المرحلة الأولى من التجارب الإكلينيكية عليه» وهذه اللقاحات التقليدية التي تعتمد على استخدام شكل معطل أو ميت أو ضعيف من فيروس كورونا المستجد نفسه بحيث يصبح الفيروس في هذه الحالة غير قادر على التسبب في المرض، لكنه لا يزال قادرا على توفير معلومات كافية للجهاز المناعي للجسم ليصنع الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وتابع المتحدث الرسمي للصحة أنَّ «النوع الثاني: لقاحات الناقل الفيروسي مثل لقاح أسترازينيكا، ولقاح جونسون آندجونسون، واللقاح الروسي سبوتنيك»، في هذا النوع من اللقاحات يأخذ العلماء مواد وراثية من كوفيد-19 ويتمّ إدخالها في نسخة معدلة من فيروس آخر يسمى الناقل الفيروسي، عندما يدخل الناقل الفيروسي إلى الخلايا، فإنه يوصل مادة جينية من كورونا تعطي الخلايا تعليمات لنسخ البروتين بمجرد أن تعرض الخلايا بروتينات على الأسطح، ويستجيب الجهاز المناعي من خلال تكوين أجسام.

أهمية تصنيع لقاحات بتقينة mRNA

وأوضح المتحدث الرسمي للصحة، أنَّ النوع الثالث من اللقاحات هو لقاحات الحمض النووي، مثل موديرنا وفايرز، بالإضافة إلى لقاح الحمض النووي الريبي المرسال mRNA ويستخدم هذا النوع من اللقاحات شكلا وراثيا من الحمض النووي الريبي المرسال mRNA لإعطاء الخلايا تعليمات حول كيفية صنع البروتين الموجود على سطح فيروس كورونا، بعد أخذ اللقاح تبدأ الخلايا بصنع أجزاء البروتين وإظهارها على أسطح الخلايا.

اختيار مصر لإنتاج لقاحات بتقنية mRNA

وأشار إلى أن الجسم عندما يحصل على اللقاح يمنح جهاز المناعة حافزا لمحاربة الفيروس عند انتقال العدوى، وبعد إعطاء التعليمات يفكك الجسم الحمض النووي الريبي المرسال على الفور، ويتميز هذا النوع من اللقاحات بأنه يمكن إنتاجه بشكل أسرع من الطرق التقليدية وهذا النوع هو الذي اختارت منظمة الصحة العالمية مصر لتكون إحدى الدول الإفريقية المصنعة له.