«القوى العاملة»: وحدات متنقلة لدعم الأسر الأكثر احتياجا ضمن حياة كريمة

واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان ، اليوم الأحد ، جولاته الميدانية للمحافظات ، حيث يزور محافظة بورسعيد، حيث قام والمحافظ اللواء عادل الغضبان ، بتفقد وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحديقة حي الزهور ، بحضور السيد السنجابي مدير المديرية.

وأكد الوزير أن الوحدات المتنقلة تأتي فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى علي المهن المختلفة.

وقال "سعفان": إن كل وحدة تعقد 3 دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد بها لمدة 3 أشهر بمعدل دورة كل شهر، علي مهن التفصيل والخياطة ، وكهربائي تركيبات، وسباكة وأعمال صحية، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى أخري.

وخلال تفقد وزير القوى العاملة والمحافظ ورشة التفصيل والحياكة، والصيانة الكهربائية والسباكة المنزلية بالوحدة المتنقله، سأل مدير المديرية عن نسبة قوائم الانتظار للتدريب المجاني علي المهن الثلاثة ، فأجاب : ان هناك قوائم انتظار علي مهنة التفصيل والخياطة ، أما للتدريب علي بمهنتي السباكة الصحية والصيانة الكهربائية فإن القبول عليهما ضعيف .

ووجه الوزير مدير المديرية بضرورة منح حوافز لأوائل المتدربين من الشباب بعد اجتيازهم التدريب بمنح كل شاب شنطة عدة قائلا:"في إيد الشاب شنطة عدة وتليفون وكارت بقي صاحب عمل"، وشدد على ضرورة الإعلان الجيد عن الدورات التدريبية بهما باعتبارهما من المهن التي تدر دخلا كبيرا على صاحبها".