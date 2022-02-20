وزير الإسكان يستعرض مع نظيره السعودي التجربة العمرانية في البلدين

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة للمملكة العربية السعودية، تفقد خلالها أحد أهم المشروعات السكنية بالمدينة المنورة، الذي تنفذه إحدى كبريات شركات التطوير العقاري، واستمع إلى شرح مفصل عن المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة المنورة، والمشروعات السكنية الأخرى التي تقوم بها الشركة بالمملكة، كما لبى دعوة من هيئة تطوير الحرم النبوي الشريف، حيث تم عرض المشروعات التي تم ويجري تنفيذها لتطوير المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى قيامه بزيارة المتحف الإسلامي بمكة المكرمة.

الجزار يلتقي نظيره السعودي

كما التقى الدكتور عاصم الجزار، المهندس ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتجربة العميل وخدمة العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي.

استعراض المشروعات السكنية في مصر ومدينة جدة

وخلال الزيارة تم استعراض التجربة العمرانية المصرية، وأهم المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بالدولة المصرية، كما تم استعراض أهم المشروعات السكنيه الجارية بمدينة جدة، وعرض استراتيجية الإسكان بالمملكة العربية السعودية، وتناول اللقاء أيضاً تفقد موقعين من مواقع الإسكان بمدينة جدة، وزيارة عدد من الوحدات السكنية المتنوعة من حيث المساحة والتصميم، كما زار موقع جدة التاريخية.

رافق الدكتور عاصم الجزار، فى جولته بالمملكة العربية السعودية كل من، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، ورافقه من الجانب السعودى، الأستاذ نضال بن محمد عالم، المشرف العام على أعمال شؤون الإسكان، والأستاذ أحمد الكودري، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة، ومازن السعدي، الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي.