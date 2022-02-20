حقيقة وجود شبهة جنائية في وفاة رضيع بالبنزين والمبيد الحشري ببلطيم

أثار منشور متداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول وفاة طفل رضيع بسبب البنزين والمبيد الحشري، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية على جروبات مركز بلطيم، التابع لمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعدما أعلنت حضانة الجمعية الشرعية بالمدينة، عن وصول طفل يعاني من نزيف حاد ورائحة ملابسه بنزين ومبيد حشري.

وأوضح مصدر أمني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إحدى السيدات وضعت طفلا في أحد المستشفيات الخاصة، وأبلغها أطباء المستشفى أن الطفل يحتاج لوضعه في حضانة، وذهبت به إلى حضانة الجمعية الشرعية فأكد لها المسؤولون بها على احتياج الطفل لـ«بلازما»، وحينما أخذت عينة أعطت الطفل لرجل، ادعت أنه والد الطفل من زواج عرفي بينهما، ووضعه بجواره في سيارة ربع نقل كان بها بنزين ومبيد حشري، قبل الذهاب به للحضانة مرة أخرى.

وأضاف المصدر أنه جرى استدعاء الأب والأم، وقررا أنهما تزوجا عرفيا وأنجبا الطفل «محمد س. ص.»، وأن الحضانة طلبت كيس بلازما لاحتياج الطفل له، وأخذت والدته العينة وذهبت بها إلى بنك الدم في كفر الشيخ وتركت الطفل معه ووضعه هو في السيارة إلى جواره فالتقطت ملابسه رائحة البنزين، وحينما عادت والدته لأخذ عينة دم أخرى بسبب تجلط الأولى، وخلال ذهابها إلى الحضانة توفي الطفل وجرى إخلاء سبيله وتحويل الجثة إلى التشريح.

وقال المصدر: «مفيش شبهة جنائية لكن الطب الشرعي والنيابة هما أصحاب السلطة وهيظهروا سبب الوفاة».

استشاري طب الأطفال: «ملابسه أثارت شكوكنا»

بينما أكد الدكتور علاء طولان، استشاري أول طب الأطفال وحديثي الولادة، والمشرف العام على حضانات الجمعية الشرعية الخيري بكفر الشيخ، على أن الطفل الرضيع كان عمره 7 ساعات حضر إلى حضانة الجمعية الشرعية الساعة التاسعة مساءً من يوم الجمعة الماضي، وكامل النمو ووزنه 4.5 كجم ولكن المفاجأة أن ملابسه كلها بنزين، وكان يعاني من نزيف حاد مستمر بالأنف وحضرت به الأم بمفردها ووضعته بمستشفى خاص، وأبلغنا طبيب الحضانة بأن الطفل كأنه منقوع في بنزين.

المنشور كتبه أحد الأطباء

وأضاف «طولان» أن المنشور الذي كتبه أحد أطباء الجمعية على «فيسبوك» أكد على أن أم الطفل قررت أن والده أخذه منها ليعود به إلى حضانة الجمعية الشرعية لكنه ذهب به للمنزل، مشيرا إلى أنه جرى استدعاء النجدة ورجال الشرطة لشعورنا أن هناك شبهة جنائية وبعدها توفي الطفل.

وأوضح المشرف العام على حضانات الجمعية الشرعية، أنه جرى التعامل مع الحالة طبيا لكن كانت حالته العامة سيئة، حيث جاء بحالة توقف في القلب ووجود نزيف، وجرى عمل إنعاش رئوي وقلبي ووضعه على جهاز تنفس صناعي، لكن رائحة ملابسه النفاذة أثارت شكوكنا، وخاصة مع اضطراب الأم.