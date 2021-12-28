مصرع طفل رضيع أسفل عجلات قطار الإسماعيلية السويس

لقي طفل، مصرعه ظهر اليوم الثلاثاء، أسفل عجلات قطار الإسماعيلية السويس قرب مركز ومدينة فايد.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد عمر يفيد بمصرع الطفل محمد أيمن جاد الله محمود، سنتين، أسفل عجلات قطار الإسماعيلية السويس.

نقل جثمان الطفل لمستشفى فايد

وبحسب المصادر الأمنية، فإن منزل الطفل على مقربة من شريط السكة الحديدة، ووصل إلى الشريط خلال لعبه أمام المنزل بمنطقة منشية السلام التابعة لمركز ومدينة فايد.

ووجه مركز السلامة والطوارئ في الإسماعيلية، سيارة إسعاف نقلت جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مصرع طفل أسفل عجلات القطار خلال توجهه للمدرسة

وقبل أسبوعين، توفي طفل في عمر 6 أعوام بالصف الأول الدراسي، أسفل عجلات قطار في السابعة صباحًا خلال توجهه إلى المدرسة.

وقالت المصادر الأمنية، إن الطفل مقيم بعزبة صبري التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وأن شريط السكة الحديدية يفصل بين القرية والمدرس ويعبر إليها الطفل يوميًا.

وأشارت المصادر، إلى أن الطفل لم يسمع صوت القطار؛ مما تسبب في سقوطه أسفل عجلات القطار ووفاته في الحال، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأمرت النيابة العامة بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

ووجه الفريق كامل الوزير وزير النقل فريق معاينة في ثان أيام الحادث لمعاينته ومعرفة متطلبات أهل القرية للعمل على تلبيتها، فيما طالب الأهالي بتوفير كوبري للعبور بدلًا من عبور شريط السكة الحديد.