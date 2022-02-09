اتهام أب بتعذيب طفلته حتى الموت.. والعثور على طفل رضيع بالغربية

لقيت طفلة عمرها 13 عاما، بمنطقة قحافة، بحي ثان طنطا، مصرعها إثر تعدي والدها بالضرب عليها، عقابا لها على تركها المنزل كل فترة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربيه إخطارا من شرطة النجدة يتضمن قيام «ع. ح.ع» مقيم ثان طنطا، بالتعدي على طفلته «ح»، 13 عاما، بالضرب وإصابتها بجرح قطعي في الرأس، ما أسفر عن مصرعها.

وتبين من التحريات أن المتهم كان يعمل على تربية طفلته وعقابه لها بسبب أنها تترك المنزل كل فترة، ولديه من الأبناء 5 بينهم طفلة عمرها سنتين فاقدة للبصر، وأنه لم يكن يعزم النية على قتلها، وقام بتعليقها من شعرها من أجل عقابها، بسبب هروبها مؤخراً من المنزل، وأثناء ذلك ضربها بواسطة «عتلة» ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الرأس، وعمل على إسعافها بنقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وسلم الأب نفسه إلى الأجهزة الأمنية، والتي حررت محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

طفل حديث الولادة

وفي سياق آخر، عثرت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة بسيون، بمحافظة الغربية، على طفل رضيع حديث الولادة ملفوف في بطانية حمراء على سلم إحدى العمارات السكنية.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة، ملفوف في بطانية حمراء أمام مدخل إحدى العمارات السكنية، وتم على الفور نقله إلى مستشفى بسيون وتوقيع الشكف الطبي عليه، وحرر المحضر رقم 728 إدارى بسيون ، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وقررت إيداعه دار الإيواء.