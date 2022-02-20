«التنظيم والإدارة»: بدء الإجراءات التحضيرية لمسابقة تعيين معلمين جدد

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز قام بتحديد العجز في المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على البيانات التي وصلته من الوزارة، ويقوم الجهاز حاليا بإعداد الإجراءات التحضيرية لمسابقة تعيين معلمين جدد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التقديم في مسابقة المعلمين أون لاين

وقال رئيس الجهاز خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب اليوم بحضور النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، والدكتور أيمن أبو العلا وكيل اللجنة، أن التقديم في مسابقة المعلمين أون لاين عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويا، ومن المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

وفيما يتعلق بالتوسع في استخدام منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، قال «الشيخ»: «إن الجهاز يقوم حاليا بإنشاء مركز نظير لتقييم ذوي الإعاقة، حتى يتسنى لهم التنافس فيما بينهم، وبالآليات التي تناسب إعاقتهم».

«الشيخ»: لا شأن للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكل مسابقات التوظيف التي تجريها الشركات

وفي سياق آخر، شدد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز لا شأن له بكل مسابقات التوظيف التي تجريها الشركات التي تعد وحدة اقتصادية، نظرا لعدم دخولها تحت نطاق قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2106، إلا في حال طلبها ذلك.

وأشاد في هذا الصدد بحرص الفريق كامل الوزير وزير النقل على تقييم المتقدمين لشغل وظائف بهيئة سكك حديد مصر، رغم أنها هيئة اقتصادية ولا تخضع للقانون سالف الذكر، وهو ما يضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة.