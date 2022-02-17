الوظائف المتاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية.. بينها التعليم والآثار

تتيح بوابة الوظائف الحكومية، العديد من الوظائف داخل الهيئات والوزارات المختلفة، التي يقدمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لمعاونة الباحثين عن فرص عمل، ويوجد بالموقع العديد من فرص العمل موضح بها الشروط والتفاصيل وكيفية التقديم.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أبرز الوظائف المتاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية في العديد من الهيئات والوزارات المختلفة.

الوظائف المتاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية

وكشفت وظائف وزارة التموين، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية، إذ يستمر التقديم حتى 13 مارس، وفيما يلي نعرض أبرز شروط هذه الوظائف وفق ما ذكرت بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف وزارة الري

وكشفت بوابة الوظائف عن حاجة وزارة الري لتعيين عدد 240، وتشمل 29 مهندس ميكانيكا، و15 كهرباء، 190 مدنيا، وعدد 2 اتصالات، وعدد 4 حاسب آلي، بشرط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك والسمعة، كما يرفض المتقدم الذي حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يزيد السن عن 30 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة.

وزارة السياحة والآثار

وكشفت وزارة السياحة عن حاجتها لشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، حيث ينتهي التقديم 8 مارس، ويشترط حصول المتقدم على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

ويشترط تقديم بعض الأوراق، منها سيرة ذاتية باللغة العربية، صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية، أصل شهادة ميلاد كمبيوتر، أصل شهادة المؤهل الدراسي، وشهادات الدراسات العليا (إن وجد).

وظائف مديرية التربية والتعليم

وتعلن مديرية التربية والتعليم عن حاجتها مدير عام التعليم الفني، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، حيث ينتهي التقديم 13 مارس.

ويشترط لشغل هذه الوظائف الحصول على مؤهل عال مناسب لنوع العمل.

المستندات المطلوبة

تقديم 2 نسخة أصلية من بيان الحالة الوظيفية، وعدد 6 صور شخصية، بالإضافة إلى بيان بالانجازات، ومقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها، المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.