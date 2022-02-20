مجلس النواب يوافق على منحة أوروبية لشراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2022، بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر «برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات» بين وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/ 11/ 2021.

نهضة وتطوير السكة الحديد

وأكد علاء عابد رئيس لجنة النقل، خلال استعراض تقرير اللجنة حول المنحة، أنّ ما يجري في قطاع السكة الحديد من نهضة وتطوير معجزة كبيرة، مشيرًا إلى أنّ الاتفاق كان بهدف تزويد المنحة – الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 210 ألف يورو؛ لتصبح القيمة الإجمالية للمنحة ما يصل إلى 765 ألف و343 يورو؛ لتسهيل التنفيذ في الوقت المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر «المشروع»، وتعيين مستشار متخص لمساعدة الهيئة في تنفيذ المشروع بما يشمل إعداد المواصفات الفنية وجميع جوانب المشتريات وإدارة العقود.

وأضاف عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة، أنّ ما تشهده سكك حديد مصر طفرة غير مسبوقة، تضع منظومة النقل الجماعي، خلال الفترة المقبلة، في مصاف الدول الكبرى في هذا المجال.

وأشاد النائب حسام المندوه، بالنهضة التي يشهدها قطاع السكة الحديد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إنّ مصر ستشهد طفرة كبيرة في النقل الجماعي، إذ تُمثل الاتفاقية خطوة مهمة في إطار تطوير مرفق السكة الحديد.

ضرورة الاستخدام الأمثل للقروض

وشدد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة، على ضرورة الاستخدام الأمثل للقروض، قائلا: «يجب أن نستغل القروض استغلالًا جيدًا حتى تعود بالنفع الذي دفع البرلمان للموافقة عليه».

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنقعدة الآن، على قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي «المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد»، بمبلغ 5 ملايين كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/ 8/ 2021 و15/ 9/ 2021.