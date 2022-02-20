ياسمين رئيس تؤدي مناسك العمرة بعد نجاح مسرحية «أحفاد ريا وسكينة»

نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورة لها خلال أدائها مناسك العمرة في السعودية، وذلك بعد انتهائها من العرض المسرحي «أحفاد ريا وسكينة».

العرض المسرحي أحفاد ريا وسكينة

ولاقي العرض المسرحي أحفاد ريا وسكينة، إقبالا جماهيريا كبيرا خلال عرضه في موسم الرياض، ورفعت حفلاته شعار كامل العدد، والعمل يعد أول بطولة مسرحية لياسمين رئيس بمشاركة صديقتها المقربة دينا الشربيني في أول عمل يجمعهما سويا.

العرض المسرحي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، وإخراج سامح بسيوني، كما يشارك في بطولتها مجموعة من النجوم، وهم: دينا الشربيني، وياسمين رئيس، وبيومي فؤاد، ومصطفى البنا، وبدرية طلبة، ومحمد أسامة، وأحمد كشك، وعلاء زينهم، وإسلام عبد الشفيع، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث المسرحية في إطار من الكوميديا، ويقوم أبطال العرض بمناقشة قضية تحول الحياة من الثراء إلى الفقر، وتدور أحداث العرض المسرحي «أحفاد ريا وسكينة» حول 3 شقيقات تتحول حياتهم من الثراء إلى الفقر بعد وفاة والدهن، إذ يخبرهن عمهن أن الراحل باع له جميع أملاكه قبل وفاته، ما يصيبهم بصدمة شديدة، وبعد أن يذهبن للإقامة في أحد القصور المهجورة، ويأتي خطيب إحداهن لقضاء شهر العسل في القصر المهجور، تنشب بينهما مشاجرة كبيرة تنتهي بقتله، فيحاولن إخفاء الجثة ويقررن الانتقام من جميع الرجال على طريقة ريا وسكينة.

أعمال ياسمين رئيس

وعرض لـ ياسمين رئيس مؤخرا فيلم «قمر 14»، إخراج هادي الباجوري، وتقدم ياسمين خلال الأحداث شخصية أمينة التي تتعرض للتهديد من أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنَّها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، وهدفها إبعادها عن حبيبها.