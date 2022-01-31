ياسمين رئيس ودينا الشربيني في كواليس مسرحية «أحفاد ريّا وسكينة» (صور)

بدأت الفنانة ياسمين رئيس بروفات مسرحيتها الأولى «أحفاد ريّا وسكينة»، والتي تشاركها في بطولتها الفنانة دينا الشربيني ومحمد أوس أوس، المسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

تفاصيل مسرحية «أحفاد ريّا وسكينة»

وتقدم ياسمين رئيس من خلال مسرحية أحفاد «ريّا وسكينة» شخصية «بوسي شوكت لاظلو» التي تنتقل من حياة الرفاهية والتسوّق، إلى درب «حارة المهابيل» إذ تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل، وفق بيان صادر اليوم.

آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس

ويُعرض لـ ياسمين رئيس حاليًا فيلمها الأحدث «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، وتقدم ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية أمينة التي تتعرض لتهديد السلاح من أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنَّها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، هدفها إبعادها عن حبيبها.

معلومات عن فيلم قمر 14

وتدور أحداث فيلم «قمر 14» في إطار رومانسي والأحداث العاطفية التي تقع في ليلة قمر 14، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وبعد إطلاق قمر 14 في دور العرض السينمائية، تنتظر ياسمين رئيس إطلاق فيها جارة القمر الذي تتصدر بطولته وتنتظر إطلاقه قريبًا في دور العرض.

آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني

وتشارك الفنانة دينا الشربيني في فيلم «حامل اللقب»، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وهو من بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي ومحمد ثروت ودنيا ماهر وليلي عز العرب ومحمد كيلاني، وعدد من الفنانين وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل وإخراج هشام فتحي.