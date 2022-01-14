سلي نفسك في العزل.. ياسمين رئيس تثير الجدل عبر إنستجرام: هل أصيبت بكورونا؟

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لها عبر خاصة الاستوري، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام»، وهي تضع «ماسك» على بشرتها، معلقة: «سلي نفسك في العزل»، ليتضح بذلك سبب غيابها على العرض الخاص لفيلمها الأحدث «قمر 14» من إخراج زوجها هادي الباجوري، والذي تشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم.

قائمة الفنانين المصابين بكورونا

قائمة طويلة ضمت عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا المستجد في الوسط الفني والإعلامي، كان آخرهم الفنان الكبير توفيق رشوان، الذي أعلنت ابنته هبة إصابته بالفيروس التاجي بعد أيام من واجده مع الفنانة مديحة حمدي التي تأكدت إصابتها بالفيروس.

وشملت القائمة : مديحة حمدي، عبد الرحمن أبو زهرة، علي بدرخان، إدوارد، أحمد حاتم، محمد كيلاني، منة بدر تيسير، كريم محمود عبد العزيز، ياسين السقا ووالدته مها الصغير، تامر حبيب، شذى، نجلاء بدر، الإعلامية بسمة وهبة، بالإضافة إلى الكاتبة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف.

هنا الزاهد وعمرو أديب: الفنانون يتعافون من فيروس كورونا

وعلى الجانب الآخر، أعلن عدد من الفنانين تعافيهم من بينهم هنا الزاهد التي أكدت تعافيها بعد 10 أيام من إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بالفيروس، ولكنها لم تكشف عن تفاصيل حالته الصحية، بينما كشف مصدر مقرب من الإعلامي عمرو أديب الذي أعلن أصابته وزوجته لميس الحديدي، في وقت مبكر من الشهر الجاري، تعافي الإعلامي من الإصابة وعودته لتقديم برنامجه على قناة «MBC مصر»، مساء اليوم.

كما أكدت الفنانة عبير صبري تعافيها أيضا، بعد إصابتها وزوجها أيمن البياع، ووجهت الشكر لأصدقائها في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «ربنا يحفظكم كلكم، ويبعد عننا الكورونا والأمراض كلها».