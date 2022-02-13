من هو هادي الباجوري بعد تصدره التريند بسبب تصريحاته عن ياسمين رئيس؟

تصدر اسم المخرج والمنتج المصري هادي الباجوري محركات البحث على «جوجل»، بعد تصريحاته المثيرة للجدل، التي كانت من أشهرها، «أنا بقوا بيقولوا عليّا جوز الممثلة، في أوقات أبقى ماشي في حتة والناس عارفة وشي بس مش عارفين اسمي، فيقولولي مش حضرتك جوز ياسمين رئيس؟»، وذلك من خلال استضافته في برنامج «كلام الناس»، مع الإعلامية ياسمين عز، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر».

هادي الباجوري يبدي سعادته لشهرة زوجته ياسمين رئيس

وأشار المخرج والمنتج المصري هادي الباجوري إلى أنه سعيد جدًا بهذا، لأن زوجته شخصية مشهورة، والجمهور يحبها، متابعًا: «لو زوجتك ناجحة لازم تبقى مبسوط لنجاحها، وده شيء طبيعي، ولو عملت العكس تبقى ناقص، لأن نجاح مراتك من نجاحك، والعكس صحيح».

هادي الباجوري من عائلة فنية

هادي الباجوري هو منتج ومخرج مصري، تربى في وسط عائلة فنية، فوالده جميل الباجوري، منتج تليفزيوني ناجح، وشقيقه الراحل سامح الباجوري، هو مخرج وكاتب سيناريو، بالإضافة إلى خالته زيزي البدراوي، التي دخلت عالم التمثيل.

بدايات هادي الباجوري

استطاع هادي الباجوري، أن يبدأ حياته الفنية من خلال عمله كمنتج منفذ، ليتجه بعد ذلك إلى الإخراج، فتمكن من إخراج العديد من الأغنيات المصورة والإعلانات.

استطاع المخرج والمنتج المصري هادي الباجوري، أن يدخل مجال الدراما من خلال إخراجه لمسلسل «عرض خاص»، الذي تم عرضه في عام 2010.

خاض المخرج والمنتج المصري هادي الباجوري، بعد ذلك تجربة السينما عن طريق إخراجه لفيلم «واحد صحيح»، الذي تم عرضه في عام 2011.

ياسمين رئيس تكشف قصة حبها وزواجها بـ هادي الباجوري

خلال مقابلة تليفزيونية، في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، كشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن قصة حبها وزواجها بالمخرج هادي الباجوري، حيث قالت إنها مرت بمراحل الحب السبعة التي ذكرها فيلم «هيبتا».

وتابعت الفنانة ياسمين رئيس، الحديث عن زوجها هادي الباجوري: «أنا أول مرة شوفته فيها حبيته، عشان عجبني، مع إن ما كانش فيه بينا حاجة، صارحته بهذا الحب بعد فترة طويلة جداً، قاربت الست سنوات، وقلت له، أنا عارفة إني هتجوزك».