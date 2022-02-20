ضبط شخصين حطما مقاعد كورنيش كفر شكر.. «ظهرا بالكاميرات»

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس شخصين تمكنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من ضبطهما بتهمة أعمال تخريب وتحطيم مقاعد كورنيش النيل بمدينة كفر شكر، أمام ديوان عام مجلس المدينة.

تفاصيل واقعة تخريب الكورنيش

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من القيادات التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر، يفيد بتعرض كورنيش النيل بصفة مستمرة إلى أعمال تخريب وتكسير فى المقاعد المخصصة لجلوس المواطنين.

تقريغ كاميرات المراقبة

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر شكر، إلى ديوان مجلس المدينة، وتم إجراءات التحريات اللازمة وتفريغ عدد من الكاميرات المحيطة بالمنطقة التى شهدت أعمال التخريب في مقاعد جلوس المواطنين على كورنيش النيل الذى تم انشائه حديثا بالجهود الذاتية مساهمة مع الدولة، ليكون متنفسا مجانيا لجميع المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم التعرف على شخصين رصدتهما كاميرات المراقبة أثناء ارتكاب جرائم تخريب وتكسير مرافق ومنشآت الدولة المخصصة للمواطنين بالمركز والمدينة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

حبس شخص لاتهامه بالتنقيب عن الآثار

في سياق آخر، أمرت جهات التحقيق بقليوب بحبس شخص لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله وأسفل المنازل المجاورة والطريق العمومي بمنطقة العراقي بقرية طنان بدائرة المركز.

وتلقى المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بلاغا من الأهالي بمنطقة العراقي بقرية طنان بدائرة المركز، مفاده وجود هبوط أرضي بشارع في المنطقة، فتم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين قيام المدعو «عبدالفتاح. س»، مزارع، بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله، وامتد الحفر إلى المنازل المجاورة والشارع، مما تسبب في هبوط أرضي.

تم القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبسه على ذمة التحقيقات.