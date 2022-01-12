رصف وتطوير كورنيش كفر شكر بالقليوبية بتكلفة 6.5 مليون جنيه

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أهمية الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ بمدينة كفر شكر، لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، للمتابعة الميدانية ودفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات والمشكلات.

كورنيش حضاري جديد

وأشار المحافظ إلى أن الجولة تضمنت أعمال رصف وتطوير طريق كورنيش كفر شكر بطول 1 كيلو متر، وتشمل أعمال التطوير على توسعة الطريق ليكون عرضه 14 مترا، وإنشاء رصيف للمشاة على جانبي الطريق، وجزيرة وسطى، كما سيتم إنشاء كورنيش على النيل بطول 650 مترا ليكون امتدادا للكورنيش الحالي وتكملة له، إضافة إلى عمل منظومة إنارة حديثة بطول الشارع، وتبلغ تكلفة الأعمال بالطريق 6.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمدينة.

تسريع الأعمال لإنهاء المشروعات

وشدد محافظ القليوبية بضرورة دفع الأعمال والالتزام بالمواصفات القياسية في أعمال الرصف، والالتزام بالجدول الزمني، والانتهاء من جميع الأعمال خلال ثلاثة أشهر.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستشفي كفر شكر المركزي للمتابعة الميدانية والاطمئنان علي الخدمة الصحية وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها، والتأكد من الانضباط الإدارى والتزام المترددين على المستشفى بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

حضانات الأطفال المبتسرين

وتضمنت جولة المحافظ بالمستشفى تفقد وحدة حضانات الأطفال المبتسرين، حيث تحتوى الوحدة على 18 حضانة، وجار توريد 10 حضانات أخرى، إذ شدد المحافظ علي سرعة توريدها ليعمل قسم الحضانات بكامل طاقته، وخلال الجولة بالمستشفى تبين غياب المسؤول عن دفتر الحضور والانصراف بالمستشفي وجار إحالته للتحقيق.

كما تفقد المحافظ أيضا قسم الغسيل الكلوي والعناية المركزة، واطمئن على المرضى وتحدث إليهم عن الخدمة المقدمة، موجها بحسن المعاملة والحرص على توافر الأدوية، والتأكيد التام على أعمال صيانة الماكينات والأجهزة.

كما تفقد المحافظ العيادات الخارجية لمتابعة سير العمل، ووجه بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

واختتم المحافظ الجوله بتفقد مشروع الصرف الصحي لقريه كفر عامر ورضوان بتكلفه 17 مليون جنيه، إذ تم الانتهاء من 95 % من المشروع وجاري البدء في تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين، ويشمل المشروع 3 كيلو شبكات انحدار و2.5 كيلو خطوط طرد وسيتم الانتهاء من المشروع خلال الشهر المقبل.