عمة فتاة كفر شكر: «تليفونها فتح 17 ثانية وسمعنا صوت استغاثة»

قالت عمة «هايدي» فتاة كفر شكر التي عُثر عليها مخنوقة بحبل بجوار طريق شبرا بنها الحر، إن الراحلة كانت هادئة الطبع ولم تكن تخالط الناس بكثرة، معبرةً: «كانت محترمة وبتسلم على الناس وساعات مش بتقول السلام وخلاص، ومحترمة فوق الوصف ومش بتتكلم».

بداية الواقعة

وحول تفاصيل واقعة اختفائها قبل العثور على جثتها، قالت لـ«الوطن»: «تعمل في معهد تمريض خاص، واستدعاها الدكتور محمد عبدالله الليثي، طبيب الأسنان الذي تعمل معه، وقال لها عندك عملية تقويم، ساعتين وهترجعي».

وتابعت: «والدها أوصلها حتى الموقف، واستقلت سيارة، وطلبت منه ألا يأتي إلى الطبيب لكي يصطحبها إلى المنزل ما هو معتاد، لكن في هذا اليوم تأخرت، عندها تحدثت إلها شقيقتها قالت إنها وصلت، وبعد ذلك جرى غلق الهاتف، وتحرك الأهالي إلى الموقف ثم منطقة الأهرام وذهبوا إلى عيادة الطبيب ووجدوها مغلقة».

وأشارت إلى أن أهالي الراحلة ذهبوا إلى قسم بنها، وطلبوا منهم العودة إلى قسم كفر شكر، وبالفعل ذهبوا إلى هناك وانتظروا 24 ساعة على اختفائها لتحرير محضر، وفي هذه الأثناء لم يكن الطبيب يرد عليهم، لكنه ردّ عليهم في نهاية المطاف، وقال لهم ستسمعون أخبارًا جيدة حولها في الصباح.

صوت استغاثة في هاتفها

وواصلت: «بعدها تليفونها اتفتح 17 ثانية بالظبط، وسمعنا صوت حد بيزوم وبيستغيث، كان صوت رايح، بعدها التليفون اتقفل، ولما كلمنا الدكتور تاني، مرة يقول عندي فرح ومرة يقول لنا عندي مشوار مهم.. أقواله كانت متضاربة ومش راسي على بر، ولما كنا بنرن عليه كان بيرد من أول رنة ومعتقدش إن فيه دكتور أسنان بيعمل كده».

الطبيب أغلق الهاتف

ولفتت إلى أن شقيقة الضحية اتصلت به وقالت له: «لما بتصل بيك تليفون أختي بيبقى مقفول ولما بتصل بأختي تليفون حضرتك بيتقفل، ولخبط في الكلام وقفل السكة في وشها، وتليفون البنت اتقفل نهائي، وفضلنا لحد 1 الضهر نكلمه، وقال لنا جاي الساعة 7 بالليل وهي جاية وقفل السكة في وشهم».

أسرة القتيلة تطالب بالقصاص

وواصلت عمة القتيلة: «مخدناش عزاها، ونناشد رئيس الجمهورية عاوزين حق بنتنا».

العثور على جثة فتاة بطريق «شبرا - بنها»

يشار إلى أن نيابة مركز بنها بمحافظة الدقهلية صرّحت بدفن جثة الفتاة «هايدي»، التي عُثر عليها ملقاة بجوار طريق «شبرا - بنها» الحر، بدائرة مركز شرطة بنها، بعد ساعات من تغيبها عن منزلها بقرية كفر عامر ورضوان، بدائرة مركز كفر شكر، واستعجلت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهم، وكشف ملابسات وظروف الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة الفتاة المجني عليها، أمس الأول الخميس، حيث أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة، وبيان أسباب الوفاة وطريقتها، وسؤال أهلية الفتاة، وفحص علاقاتها وآخر مرة ظهرت فيها قبل اختفائها، بينما طلب النيابة تحريات المباحث، لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة.