«المركزي للمبيدات» يدرب وفدا كاميرونيا بالتعاون مع «الدولية للطاقة الذرية»

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، دورة تدريبية لعدد من المتخصصين من دولة الكاميرون، في مجال اختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة.

تعاون إفريقي

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يأتي في لإطار توجيهات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتقديم كل الخدمات المتاحة.

وأضافت أنَّ الدورة التدريبية تأتي ذلك في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

تدريب المتخصصين على طرق التحليل

وبينت أنَّه سيتمّ تدريب المتخصصين على طرق التحليل في الأقسام المختلفة وباستخدام أحدث الأجهزة، إذ أنَّه من المقرر أن يستمر التدريب على مدار شهر كامل بالمعمل، يتمّ خلاله التدريب بعدة أقسام في مجال اختبارات سلامة الغذاء وطرق التحليل المختلفة.