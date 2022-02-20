وزير التعليم لأولياء الأمور: «متسألش ابنك جبت كام في الامتحان»

طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أولياء أمور الطلاب على الوضع الوبائي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وسط التساؤلات المثارة بشأن تعليق الدراسة، إذ ذكر أن نسبة حضور الطلاب للمدارس كبيرة للغاية، مؤكدًا أن ما يتردد من أنباء بشأن إلغاء الدراسة وتأجيلها أو حذف أجزاء من المناهج مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

تحميس الطلاب وتشجيعهم على التعليم

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة «إم بي سي مصر»، أنه يّجب على أولياء أمور الطلاب تحميس أبنائهم وتشجيعهم على التعليم والتعلم واكتساب المعرفة، والتنبيه عليهم بأن المستوى الثقافي ليس بالدرجات، متابعا: «اسأله اتعلمت إيه في المدرسة، متسألهوش جبت كام في الامتحان، عشان مصلحة الأولاد لازم منحرمهمش من أي فرصة تعليمية، المفروض أننا نطلب العكس أنهم يحضروا أكثر ويأخذوا مناهج أكتر».

سوق العمل تحتاج لمزيد من التعلم واكتساب الخبرات

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن سوق العمل في الوقت الحالي تحتاج لمزيد من التعلم واكتساب الخبرات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتمة بالتعليم الفني لكونه يستشرف المستقبل في ظل بناء الجمهورية الجديدة وما يتم بها من تنمية تحتاج لمهارات جديدة، متابعا: «نسابق الزمن لشرح أن المهارات المطلوبة لسوق العمل تتغير، ولا بد أن يتم إعداد الطلاب لما هو قادم».