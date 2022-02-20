متحدث «الصحة»: الرئيس مهتم بتوطين صناعة الأدوية في مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم تدريب ألفي عامل بوزارة الصحة والسكان للتعامل مع اللقاحات من خلال حملات تقوم بها الوزارة، مبينا أن مصر تهدف إلى صحة أفضل ورفاهية وحياة كريمة في مصر الجديدة.

الرئيس مهتم بتوطين صناعة الأدوية

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتوطين الصناعة ورغبة في توطين صناعة مجال الدواء، باعتباره سلعة استراتيجية، لذا تحركت الدولة في عدة محاور، منها محور التشريعات، ومحور البنية التحتية الذي يشمل أماكن التخزين والتبريد للتخزين الآمن للقاحات، وأماكن اللقاحات والعامل البشري من العاملين ومدينة الدواء، وموقع مصر وقدرتها على الوصول للعمق الإفريقي والدول الشقيقة.

نصف مليون جرعة لقاح لفلسطين

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر ستستخدم تقنية حديثة لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتكون مركزا إقليميا وعالميا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي مشغول بإعادة وضع الدولة المصرية بالوضع الذي تستحقه على المستوى العالمي، لذا تم تخصيص 500 مليون جرعة من لقاح سينوفاك بالتنسيق مع دولة الصين لتقديمها للأشقاء في دولة فلسطين.