مخاطر تناول الكحوليات والتدخين بعد تلقي لقاح كورونا.. «هتدمر حياتك»

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن التدخين بمختلف أنواعه يؤثر على جهاز المناعة، ويقلل من قوته، ويجعله عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة، في حالة استمرار التدخين بشراهة، موضحًا أن أكثر الفئات عرضة لضعف المناعة الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة.

التدخين وتأثيره على فاعلية اللقاح

وأضاف الحداد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التدخين يقلل من فاعلية الأجسام المضادة للقاحات، وذلك عند التدخين بشراهة، إذ جرى الربط بين أن التدخين يؤثر على جهاز المناعة ويضعف من قوته، وبالتالي فالمدخنين هم الأكثر إصابة بفيروس كورونا.

وتابع استشاري المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، أن أكثر المواد التي تؤثر على فاعلية اللقاحات، وتقلل من قوة الأجسام المضادة التي تستخدم للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، إذ أن المواد المخدرة والكحول تقلل من فاعلية الأجسام المضادة، ولا تساعد على استفادة الجهاز المناعي من الفاعلية الكاملة للقاح.

خطورة التدخين على الجهاز المناعي

وحذر «الحداد» من خطورة التدخين باستمرار خلال فترة الحصول على اللقاح، إذ تساعد السجائر و«الشيشة» على تدمير الجهاز المناعي، مما يساعد على الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة التي تسببها التدخين، ويجعله أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات المنتشرة مثل فيروس كورونا، والإنفلونزا الموسيمة.

كما نصح استشاري المناعة، المدخنون بضرورة الإقلاع عن التدخين عند التعرض للإصابة بالعدوى بفيروس كورونا، أو خلال الأيام الأولى من تاريخ الحصول على جرعات اللقاح المختلفة لتعزيز المناعة، وتقوية جهاز المناعة للوقاية، وحماية الجسم من الإصابة بفيروس كورونا.