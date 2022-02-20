5 اتهامات تنتظر أحمد أبو النصر طبيب الكركمين.. تسبب في حالات وفاة وعاهات مستديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، معالج بالأعشاب، الشهير بـ«طبيب الكركمين»، لذا تصدر اسمه محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي، لمعرفة الاتهامات الموجهة إليه، لذا نستعرض لكم في السطور التالية التهم الموجهة للطبيب المعروف بإسم المعالج بالأعشاب.

أسباب القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر

أسباب القبص عليه لم تقتصر على امتلاكه لمركز طبي بدون تراخيص، بل وصل الأمر إلى أنه تسبب من قبل في وفاة مريض سكر نتيجة علاجه بالكركمين، بعدما وصف له وصفة طبية خلال الكشف عليه في مركزه الطبي غير المرخص، ما تسبب في دخوله بغيبوبة فقد على إثرها حياته، وذلك عبر ما ردده العديد من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي.

الاتهامات والعقوبات التي تنتظر «أبو النصر»

هناك خمس جرائم ارتكبها «أبو النصر» لانتحاله صفة طبيب ألا وهي:

- مزاولة العلاج بالأعشاب الطبية بدون تراخيص.

- استخدام لافتات ونشرات للجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

- النصب والاحتيال على المواطنين واستخدام مظاهر الكذب لخداعهم.

- التسبب في عاهات مستديمة لبعض المواطنين.

- استخدام المحرر الرسمي في النصب.

العقوبات المتوقعة التي سيلقاها طبيب الكركمين

وفقًا لقانون الغش والتدليس لسنة 41 المعدل لقانون 281 لسنة 1994، قال الدكتور مصطفى السعداوي الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن عقاب مرتكبي الغش، الحبس من سنة إلى 5 سنوات، بالإضافة لغرامة مالية من 10 لـ 30 ألف جنيه.

وأما عن عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون تراخيص، سيعاقب فيها بالحبس مدة لا تزيد عن عامين وغرامة مالية أيضًا ستصل لـ 200 جنيه، وذلك وفقًا لنص المادة 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 المخصصة لشؤون مزاولة مهنة الطب، مع غلق العيادة ونزع اللوحات واللافتات المتعلقة بالمهنة.

وأما عن جريمة النصب والاحتيال، تنص الماة 336 بأنه سيعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة، ويتبين لنص المادة أنه لا بد لقيام جريمة النصب توافر 4 أركان، وهي وقوع الفعل المادي وهو الاحتيال، والاستيلاء على النقود والسندات، وتوافر القصد الجنائي، وقيام رابطة السببية بين الأمور الاحتيال والاستيلاء على النقود.

ولعقوبة تسببه في عمل عاهات مستديمة للمواطنين خلال ممارسته للطب بالأعشاب والنباتات، بأنه وفقًا للمادة 240 عقوبات، سيعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وإن كانت عن سبق إصرار وترصد ستكون العقوبة السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات، وتتضاعف إذا كانت بغرض إرهابي.

من هو أحمد أبو النصر طبيب الكركمين؟

يعرف نفسه «أبوالنصر»، بأنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة لعلاج المرضى بالأعشاب والنباتات المختلفة، زاعمًا بأنه عضو بالمجلس الأمريكي للعلاج الطبيعي بالنباتات الطبية والأعشاب، وأنه أيضًا عضو بالجمعية الأمريكية للعلاج بالمنتجات المستخلصة من النحل، فهو كان يشتهر بإعلان الكركمين الذي يتكرر مئات المرات على مختلف القنوات الفضائية.