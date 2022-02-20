مجلس الدولة يعلن موعد حلف اليمين للمندوبين المساعدين الجدد

قـررت إدارة مجلـس الدولـة، تحديـد يـوم الأحـد، الموافـق 2022/2/27، لأداء اليمين القانونية للسادة المندوبين المساعدين دفعات 2016، 2017، 2018، المعينيـن بالقرارين الجمهوريين رقمي 46 ، 66 لسنة 2022.

ضوابط الحـضـور

- الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

- الحضور الساعة التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقي.

- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

- تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة في موعد غايته الخميس الموافق 2022/2/24.

- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وهنأت إدارة مجلس الدولة السادة المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 46، 66 لسنة 2022 من دفعات 2016 ،2018،2017، وتتمنى لهم حيـاة قضائية موفقة بمجلس الدولة، حتى يجرى استكمال إجراءات تعيينهم، يتعين إتباع ما يلي:

تقديم المستندات والأوراق التالية

عدد 5 صورة شخصية حديثة «زي رسمي، خلفية بيضاء سادة».

عدد 3 صورة بطاقة الرقم القومي وجهان بحجمها الطبيعي.

إقرار الذمة المالية من البريد.

تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.

أصل شهادة بالموقف من التجنيد.

مواعيد التقديم

تقدم مسوغات التعيين المشار إليها سلفا، يوم الأربعاء، الموافق 2022 /2/16 وفقا للتوقيتات التالية:

بالنسبة لخريجي دفعة 2018.

الساعة 9.00 صباحا من مسلسل رقم ، حتی مسلسل رقم 70 بالقرار الجمهوري المعينين به.

الساعة 11,00 صباحا، من مسلسل رقـم 71 حتى مسلسل رقم 143 بالقرار.

بالنسبة لخريجي دفعتي 2016، 2017 يكون الحضور الساعة الواحدة ظهرا.

- تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمبنى مجلس الدولة بشارع عصام الدالي بالدقي.

- يتعين سرعة استكمال الأوراق والمستندات المشار إليها في الميعاد المحدد والتوقيت المذكور، حتى يتسنى تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.