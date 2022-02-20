وزير الدفاع الأوكراني: روسيا لم تتخذ مواقع هجومية على الحدود

في نبأ عاجل ورد على موقع «سكاي نيوز عربية»، قال وزير الدفاع الأوكراني إن روسيا لم تتخذ مواقع هجومية على الحدود، وأن الغزو لن يحدث خلال اليومين المقبلين كما هو متوقع.

روسيا تعلن الطوارئ

وكانت السلطات الروسية أعلنت اليوم حالة الطوارئ في منطقة «فورونيج»، وذلك بعد أن كشف ألكسندر تشوبريان، القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي، استقبال البلاد أكثر من 40 ألف لاجئ من دونباس حتى الآن، بعد إجبارهم على مغادرة المناطق المجاورة لأوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة أبناء سبوتنيك الروسية.

وقال «تشوبريان» خلال مؤتمر صحفي، إن لجنة حالات الطوارئ، انعقدت صباح اليوم، لبحث أوضاع «دونباس»، أي اللاجئين من جمهوريتي الدونيستيك ولوجانسك، اللذين أعلنا انفصالهما عن الدولة الأوكرانية قبل سنوات، وكذلك تخصيص علماء نفس لمساعدتهم، حيث يقيمون حالياً في مدينة روستوف الروسية في ظل توترات روسيا وأوكرانيا.