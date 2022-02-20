رئيس أوكرانيا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار: «أدعم عملية السلام»

دعا رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدًا دعمه لتفعيل عملية السلام، بحسب تصريحات نقلتها قناة «سكاي نيوز»، عصر اليوم، في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين القوات الانفصالية والقوات الحكومية في دونباس.

من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، إنّ روسيا لم تكن البادئة بأي هجوم، ولا تريد حتى أن تنطق بكلمة «حرب»، مضيفًا في تصريحات تليفزيونية، أنّ روسيا التي نجت من العديد من الحروب، لا تريد حتى أن تنطق بكلمة «حرب»، في تعليق على تطورات الأوضاع والتوترات بين موسكو وأوكرانيا.

جاء هذا في وقتٍ، تؤكد دول غربية وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، أنّ روسيا تخطط لحرب شاملة على أوكرانيا، الأسبوع المقبل.

المتحدث باسم الكرملين يدعو الغرب إلى «التفكير المنطفي»

ودعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية موسكو الغرب إلى «التفكير المنطقي»، وتساءل: «ما الهدف من قيام روسيا بمهاجمة شخص ما؟»، ولفت إلى الطبيعة البناءة لمحادثات الرئيس بوتين مع القادة الغربيين بشأن أوكرانيا، ونقل مخاوف روسيا إلى الشركاء الغربيين.

وأضاف أنّ المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والقادة الغربيين حول الوضع في أوكرانيا تتناقض بشكل كبير مع حالة الهستيريا الإعلامية لهذه الدول، على حد تعبيره.

وحذّر «بيسكوف» من خطورة تصاعد التوترات في منطقة دونباس التي بها الانفصاليين الموالين لروسيا، قائلًا إنه عندما يتصاعد التوتر عند حدود قصوى، فإن أي شرارة أو استفزاز بسيط يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها.

نائب الرئيس الأمريكي: احتمال اندلاع الحرب لا يزال قائما

في سياق متصل، أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في كلمة لها بمؤتمر ميونيخ للأمن، أمس، أن احتمال اندلاع الحرب في أوكرانيا لا يزال قائما، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز».

وأضافت أن هناك احتمالا حقيقيا لاندلاع حرب في أوروبا، مؤكدة أن مسألة أوكرانيا جدية وتتطلب وضع حد لهذا النزاع، مشددة على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا والدفاع عنها.

وأبغلت نائبة الرئيس الأمريكي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن واشنطن تقف معه، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستصعد العقوبات على روسيا في حال أقدمت على الحرب ضد أوكرانيا.