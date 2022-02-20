غادة عامر: مصر بدأت من 2014 دخول الثورة الصناعية الرابعة

قالت الدكتورة غادة عامر، المصنفة ضمن أفضل 20 امرأة في العالم تفوقا في العلوم، إن معه الثورة الصناعية الرابعة أصبح على الجميع التطور؛ لذا ذكر مركز دراسات صيني أن التحكم في الدول سيكون عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وتابعت: «يجب على كل شخص حاليا تعلم التكنولوجيا وهي ليست حكرا على أحد وإذا تعلمت التكنولوجيا لن تحال على المعاش أو يتم استبدال وظيفتك».

تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي

وأضافت «عامر» خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر منذ بداية عام 2014 بدأت في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وعملت مبادرات وتوعية كثيرة مع تدريب الأشخاص.

ولفتت إلى أن مصر تنتج تكنولوجية محلية حيث تم تأسيس 22 مدرسة تكنولوجية لأن التعليم الفني هو القاطرة التي ستقود الدول فهي اليد التي تنتج، موضحة «مصر دربت أساتذة الجامعة على التطور التكنولوجي وتوجد تدريبات كل 5 سنوات إجبارية»، مبينة أن المؤشرات الدولية تقول إن مصر تقدمت في الذكاء الاصطناعي 55 مركزا وتتقدم في مركز الأمن السيبراني.

أمريكا تتعرض لـ 1000 هجمة إلكترونية

وأوضحت المصنفة ضمن أفضل 20 امرأة في العالم تفوقا في العلوم، أن أمريكا تتعرض لـ 1000 هجمة إلكترونية في اليوم ولكن الحل يكون في زيادة الوعي لدى المواطنين وهذا يساعد في حماية البيانات الشخصية والحكومية التي تعد أهم شيء في الفترة الحالية.