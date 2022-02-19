رئيس قسم المناعة بجامعة حلوان: التكنولوجيا وراء عدالة توزيع لقاحات كورونا

قالت الدكتورة هايدي سمير رئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بجامعة حلوان، إنَّه جرى اختار مصر ضمن 6 دول أفريقية لتلقي تكنولوجيا إنتاج لقاحات كورونا، لسببين، الأول يكمن في البنية التحتية التي أهلت هذه الدول، إضافة لوجود مصانع للأدوية وشركات عالمية تعمل في هذه الدول تستطيع المساعدة في النقل.

ارتفاع معدلات عدالة توزيع اللقاحات بفضل نقل التكنولوجيا

وأضافت رئيس قسم الميكروبيولوجيا، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أنَّ السبب الثاني يتعلق بالعنصر البشري المتاح ويعمل في المجال الصحي بكفاءة، لافتة إلى أنَّ معدلات عدالة توزيع لقاحات كورونا ارتفعت نسبيا الفترة الماضية، كما أن نقل التكنولوجيا لمصر سيسهم في عدالة توزيع اللقاحات.

وأشارت إلى أنَّ عمليات نقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات في 6 دول الأفريقية ستكون تحت مظلة منظمة الصحة العالمية سواء في الجزء الخاص بالبنية التحتية أو نقل المعلومات وتدريب الكفاءات، مبينًا أنَّ نقل تكنولوجيا التصنيع سيكون عن طريق «MRNA» وهي تكنولوجية كبيرة وتعمل منذ سنوات طويلة، خاصة أنَّ صناعة اللقاحات والأدوية استثمارات مرتفعة.

وأوضحت أنَّ نقل التكنولوجيا هي بداية لخطوة لتوفير اللقاح بكميات كبيرة، وتوفيره للدول متوسطة الدخل يكون في الغالب عن طريق الاتفاقيات، ويمكن أن يُباع بسعره العادي، مؤكّدة أنَّ المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة قبل ظهور فيروس كورونا كانت لها فائدة كبيرة للغاية وخبرة في ملف نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات.

سر عدم استخدام الصين لتكنولوجيا MRNA

وعلقت على عدم عدالة توزيع اللقاحات، قائلة إنَّ السبب في ذلك يعود إلى الرأسمالية التي تحكمها الشركات الكبرى والتي تكون رغبتها الأولى في الجهات الراغبة للشراء منها، مشيرة إلى أنَّ معدلات عدالة توزيع اللقاحات ارتفعت نسبيا الفترة الماضية ونقل التكنولوجيا لـ6 دول في أفريقيا سيسهم في عدالة توزيع اللقاحات.

وعن عدم استخدام الصين لتكنولوجيا MRNA حتى الآن، قالت رئيس قسم الميكروبيولوجيا إنَّ المعلومات المتداولة في الصين محدودة نسبيًا، «هناك حرب سياسية، والسياسة تطغى على أي شيء، وشركات MRNA بها شركاء أمريكيين وأوروبيين وهناك صراع سياسي بين الصين وأمريكا وأوروبا، والحرب بينهم قد تصل إلى مجال الطب».

هل يمكن دمج لقاحي كورونا والإنفلونزا؟

وأجابت رئيس قسم الميكروبيولوجيا عن سؤال «هل سيتمّ دمج لقاحي الإنفلونزا وكورونا معًا؟»، موضحة أنَّه في بداية هذا الشتاء أعلنت منظمة الصحة العالمية في أكتوبر 2021 أنَّه يجب تلقي لقاح الإنفلونزا بعد مرور 15 يومًا على تلقي لقاح كورونا، ثم أعلنت أنّه يمكن تلقي اللقاحين في نفس الوقت دون أن يتعارض أحدهما مع الآخر أما بالنسبة لدمجهما معًا في لقاح واحد فهذا سيحتاج إلى عدد من الدراسات وذلك لاحتمالية اختلاف طرق التخزين لكلاً منهما.