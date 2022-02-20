التراس: ننفذ خطة طموحة لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة كفرالشيخ علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التكامل بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الصناعية الوطنية، بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الإصطناعي ، موضحا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي وتدبير كافة إحتياجات الكليات والمراكز البحثية التابعة لجامعة كفر الشيخ.

خطة لتعزيز التواصل مع الجامعات

و أوضح «التراس» أن العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتعزيز التواصل مع الجامعات والمراكز البحثية لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة ،فضلا عن تعزيز الجهود لدعم شباب المبتكرين.

وأشاد «التراس» بالمنظومة المتكاملة للتعليم الهندسى والبحث العلمي بجامعة كفر الشيخ، ورؤيتها الجادة في مختلف المجالات الهندسية والعلمية والعديد من المشروعات البحثية التطبيقية ، والتى يمكن أن تقدم حلول صناعية مبتكرة لمختلف القطاعات الصناعية، مشيرا إلي اهتمام الهيئة بالتعاون المشترك في التدريب ودعم المشروعات البحثية والإبتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة وتنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية التابعة للهيئة , فضلا عن تدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية بجامعة كفر الشيخ.

كما أوضح «التراس» أنه تم الإتفاق علي التنسيق المشترك فى المجالات البحثية وتحقيق الإستفادة بالإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة لدى الطرفين من ماكينات ومعدات وكوادر بشرية فى أعمال الإنتاج للمجالات الصناعية المختلفة وفى استكمال الجزء العملي لمشاريع الطلبة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن ايضا تلبية إحتياجات جامعة كفر الشيخ في العديد من المجالات ومنها التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية والوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة كاميرات المراقبة والإلكترونيات وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث الإداري والتعليمي والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي والأجهزة الرياضية والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية والخطرة ومعدات حماية البيئة والعديد من المجالات بما يخدم خطط وإستراتيجيات التنمية بالجامعة.وفي سياق متصل، أكد "التراس" علي أهمية الإستفادة من التخصصات العلمية الحديثة بجامعة كفر الشيخ في مجالات الذكاء الإصطناعي وعلوم الحاسبات والتصنيع الذكي ،مشيرا أن هذه التخصصات تمثل علوم المستقبل، لكافة الصناعات ، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

دعم مستمر للمؤسسات العلمية

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع -الظهير الصناعي للدولة - من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلي نماذج تطبيقية يمكن الإستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل.

وأشاد «دسوقي» برؤية العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، مشيرا أن جامعة كفر الشيخ تتطلع لتلبية كافة احتياجات ومستلزمات الجامعة من خلال المنتجات الذكية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

كما تضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، حيث تم الإطلاع علي نظم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة.