أحمد العطار يطرح أغنية «كل اللي قولتيه» الثلاثاء المقبل

أعلن المطرب أحمد العطار، طرح أغنيته الجديدة «كل اللي قولتيه»، في الرابعة مساء الثلاثاء المقبل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «جبر الخواطر مع رانيا»، المذاع عبر «قمر إف إم»، أن الأغنية من كلمات محمد محمود، وألحان محمد يحيى، وتوزيع طارق عبد الجابر، وإنتاج محسن جابر.

والدي سبب إبداعي

وتابع أحمد: «والدي المطرب ماهر العطار هو السبب الرئيسي في إبداعي، وتربيت في بيئة موسيقية على يد العمالقة محمد الموجي وبليغ حمدي وعبد الحليم حافظ».

وأضاف: «العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كان صديق والدي ماهر العطار المقرب وكان بيقضي معظم الوقت معاه، وكان حليم بيخاف من النوم في الضلمة بسبب مرضه».

ترشيح ماهر العطار لفيلم حسن ونعيمة

واستطرد: «والدي كان مرشحا لدور حسن في فيلم حسن ونعيمة، ولكنه رفض لأن ملامحه لا تتناسب مع شخصية الفلاح».

واختتم: «أحرص على جبر خاطر والدي بعد رحيله إلى جنة النعيم، وجمعت أقرب أغانيه لقلبه، في ريمكس جديد بصوتي، وأبدأ به أي حفل تخليدا لذكراه، وهو من أغنيات «أفرش، دوبوني، الغمازتين، وياما زقزق الإمري».

وخلال اللقاء، قالت والدة أحمد العطار فائزة نسيم، إنها كانت تحب معجبات زوجها وتقوم بالرد على جوابتهن، مشيرة إلى أن الفنان الراحل كان يشعرها بالأمان وكان يجبر بخاطرها دائما.

ويشار إلى أن أحمد العطار طرح مؤخرا أغنيات «خليك قد التحدي، وقدرني حقدرك، ومهما تبعد»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب