سفارة أمريكا بـ«موسكو» تنصح رعاياها بالتفكير في مغادرة روسيا

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الروسية موسكو، تحذيرًا لرعاياها المقيمين في روسيا، ناصحة إياهم بالتفكير بمغادرة روسيا، إذ حذرت من تهديد بهجمات على مواقع في مدن روسية، ومناطق على حدود أوكرانيا، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها منذ قليل.

قصف مدفعي للجيش الأوكراني على طول خط التماس في لوغانسك

أوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفريق مجلس الأمن القومي لبحث خطة التعامل مع أي غزو روسي لأوكرانيا، فيما ذكرت وسائل إعلام روسية، بأن هناك قصف مدفعي للجيش الأوكراني على طول خط التماس في لوغانسك، حسبما ذكرت القناة ذاتها.

مصادر من الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن جهوزية جيش روسيا للغزو

أوضح وزير الخارجية الأوكرانية، أن روسيا لم تتخذ مواقع هجومية على الحدود، والغزو لن يحدث خلال اليومين المقبلين، مؤكدًا أن هناك مصادر في الرئاسة الفرنسية، تقول إن الخطر كبير في أوكرانيا، فيما تحدثت مصادر من الاستخبارات الأمريكية عن جهوزية الجيش الروسي للغزو.