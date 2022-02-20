آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. مكالمة هاتفية بين ماكرون وبوتين

تطورات ملموسة وتحركات دولية تشاهدها العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، خاصة في ظل التوتر الذي تشهده الجمهوريين الشعبيتين اللتين أعلنتا انفصالهما عن أوكرانيا من طرف واحد بعد أنباء عن هجوم أوكراني على أراضيهم.

مكالمة بين الرئيس الروسي والفرنسي

وتشمل التطورات إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مكالمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء مباحثات حول الأزمة الروسية الأوكرانية، وكان الكرملين، قد أصدَر بيانًا قال فيه إنَّ بوتين وماكرون أجريا اليوم الأحد اتصالا هاتفيا ولذلك بمبادرة من الطرف الفرنسي، إذ تبادلا -استمرارًا للمحادثات السابقة بين الزعيمين- مفصل للآراء بشأن الأوضاع حول أوكرانيا وكذلك وضع ضمانات قانونية طويلة المدى لأمن الاتحاد الروسي، واتفق بوتين وماكرون، حسب الكرملين، على الاستمرار في الاتصالات بين روسيا وفرنسا على مستويات مختلفة.

مباحثات لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

واستمرت المكالمة بين الطرفين نحو أكثر من ساعة، فيما أعرب الرئيس الفرنسي عن نيته إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني لوضع حد للأزمة بين الجارتين والتي أخذت في التفاقم خاصة في ظل الاتهامات التي طالت الجانب الأوكراني بشن هجوم على دونباس وتدمير عدد من المباني على أراضيهم.

مناشدة بالتعاون مع الولايات المتحدة والناتو

وذكر البيان الروسي: «ومع أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، شدد بوتين من جديد على ضرورة تعامل كل من الولايات المتحدة والناتو بكامل الجدية مع مطالب روسيا بوضع الضمانات الأمنية وردهما عليها بشكل دقيق وجوهري».

واندلعت الأزمة بين البلدين بسبب نية أوكرانيا انضمامها لدول خلف الناتو، الأمر الذي اعتبرته روسيا تهديد وتحدي كبير لأراضيها وسياستها، ما دفع موسكو إلى حشد قواتها على الحدود الأوكرانية استعدادا لأي هجوم وشيك ومحتمل من جارتها، التي تمتد الخلافات بينهم على مدى سنوات طويلة.