محافظ بورسعيد: تخصيص 30% من الدرجات لنسب حضور طلاب الشهادة الإعدادية

وجّه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مديرية التربية والتعليم باتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة ارتفاع نسب الغياب باعتماد 60 % من درجات الحضور والنشاط للصف الثالث الإعدادي، خلال تفقده المدرسة الإسلامية الإعدادية بنات بحي المناخ، اليوم، حيث فوجئ بحضور 7 طالبات فقط.

محافظ بورسعيد: اتخاذ الإجراءات لمواجهة غياب الطلاب

وأبدي اللواء عادل الغضبان استياءه من عدم انتظام حضور الطلاب في الشهادة الإعدادية، موجها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة ظاهرة الغياب وتفعيل قرار نسبة 30% من الدرجات على الحضور والغياب و30% على الأنشطة، مؤكدا أنه لا يمكن السكوت على ظاهرة تغيب الطلاب.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد الصباحية لمتابعة انتظام الدراسة في ثان أيام الفصل الدراسي الثاني، وألغى اللواء عادل الغضبان، الجولة التفقدية، وطالب الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد بالبحث عن نص قانوني لتخصيص 30% من الدرجات لنسبة الحضور.

وقال محافظ بورسعيد إنّ الطلاب مهددون بالضياع حال عدم التزامهم بالحضور للمدرسة لأنها المكان الثاني في التربية والتعليم بعد الأسرة وأنّ تجار العلم يستغلونهم في الدروس الخصوصية.

المحافظ: الدولة تحارب الدروس الخصوصية والطلاب يصرون عليها

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الدولة تحارب الدروس الخصوصية بتوفير مناخ تعليمي مستقر وآمن وللأسف الطلاب وأولياء أمورهم يصرون على اللجوء لمراكز الدروس، وينفقون آلاف الجنيهات وتظهر النتيجة آخر العام سيئة، كما شهدتها بورسعيد بنسبة نجاح 70.5% وهى الأقل على مدار السنوات الماضية.

كان اللواء عادل الغضبان، تفقد أمس عددا من المدارس لمتابعة انتظام الدراسة مع بدء الفصل الدراسي الثاني للتأكد من توفير مناخ تعليمي آمن وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة لضمان سلامة الطلاب.