سعر الدولار اليوم الإثنين 21-2-2022 في البنوك المصرية

واصل سعر الدولار اليوم الإثنين 21-2-2022 استقراره في مصر، الذي بدأه مع مطلع فبراير الحالي، بسبب توافر النقد الأجنبي وتوفير الاعتمادات المستندية للمستوردين، مؤكدًا أنّ كل هذه العوامل إيجابية وتدعم استقرار الجنيه المصري، وفقا لأحمد شيحة رئيس شعبة الاستيراد السابق بغرفة القاهرة لـ«الوطن».

سعر الدولار اليوم

وأوضح شيحة، أنّ سعر الدولار يخضع لآلية العرض والطلب التي تنتهجها إدارة البنك المركزي المصري، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، مؤكدًا استقرار سعر صرف الجنيه المصري حتى نهاية الشهر الحالي.

أسعار أفضل حركة لبيع وشراء الدولار اليوم

وجاء أعلى سعر للدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، كأفضل البنوك التي تبيع الدولار بأعلى سعر 15.68 جنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وجاء بنك مصر كأفضل بنك يشتري منه المواطن الدولار الأمريكي.

فيما جاء بنكي الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد، في المرتبة الثانية في قائمة البنوك التي تبيع الدولار بأعلى سعر، وذلك بقيمة 15.67 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك

وسجّل سعر الدولار اليوم سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، في بنك قناة السويس، مقابل 15.65 جنيه للشراء، وبيع الدولار في البنك الأهلي المصري بسعر 15.74 جنيه، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وفي المصرف المتحد بيع الدولار بسعر 15.75 جنيه، وبيع الدولار في البنك العربي الأفريقي بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبيعت العملة الأمريكية بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء في بنك الإسكندرية.

الجنيه يتفوق على 3 عملات

واصل سعر الجنيه المصري تفوقه على العملات غير المدعومة في البنوك، حيث سجل سعر الريال اليمني مقابل الجنيه المصري سعر 0.036 جنيه، وبيع الجنيه السوداني بسعر 0.035 جنيه، وبيعت الليرة اللبنانية بسعر 0.010 جنيه، ليتفوق الجنيه المصري على «الريال اليمني، الليرة اللبنانية، والجنيه السوداني»، فيما ارتفع سعر بيع الليرة التركية مقابل الجنيه بسعر 1.154 جنيه.