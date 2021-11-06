لو عايز تشتغل في بنك.. وظائف شاغرة للخريجين في مصرف أبو ظبي الإسلامي

يحرص الكثير من الخريجين الراغبين في البحث عن وظائف شاغرة مرموقة على البحث عن فرص عمل في البنوك المختلفة، والتي دائما ما تعلن عن وظائف شاغرة لمساعدة الشباب حديثي التخرج أو الذين لديهم خبرة للحصول على فرصة عمل مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، وأعلن بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عبر حسابة الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف شاغرة لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة المعلن عنها في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

- أن يكون الحد الأدنى من الخبرة لراغبي التقديم لوظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي يتراوح بين10 و12 عاما في أعمال البطاقات

- أن يشارك استراتيجيًا في تطوير وإدارة وتعزيز منتج البطاقات لزيادة الحصة السوقية وتجربة العملاء.

مسئوليات الوظائف

- بناء وتأسيس أعمال البطاقات على مستوى البنك.

- تطوير وتنفيذ استراتيجية أعمال البطاقات لتحقيق هدف الربح الصافي.

- تطوير برنامج المنتجات الاستهلاكية الذي يغطي جميع جوانب دورة الائتمان.

- أن يكون قادرا على وضع برنامج المنتج والحصول على الائتمان وصيانة التكييف، وإدارة المحافظ وأنظمة المعلومات الإدارية، والتحصيلات والشطب.

- تطبيق برامج Spearhead ذات العلامات التجارية المشتركة والألفة لتعزيز حصتها في السوق.

- يكون مسؤولا عن تطوير إستراتيجية التسويق وعروض قيمة المنتج والتسعير وتحديد المواقع لمجموعة منتجات البطاقات.

- مسؤولا عن تصميم المنتجات والتغليف والتواصل والعروض الترويجية ورؤى العملاء.

- مسؤولا عن برامج التنشيط والاستخدام والاحتفاظ.

- تطوير وتنفيذ برامج لزيادة الإنفاق على البطاقة وتحسين نسبة المسدسات.

- زيادة تغلغل المنتجات الفرعية والبيع المتقاطع للمنتجات بهدف تعزيز الربحية.

- ضمان رضا العملاء وحل شكاوى العملاء في الوقت المناسب.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف، إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم للوظائف عبر الصفحة الرسمية لمصرف أبو ظبي الإسلامي.