سعر الدولار اليوم الأحد 20-2-2022 في البنوك المصرية

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الأحد 20-2 -2022، استقرارا سعريا في البنوك المصرية، وهو الاستقرار الذي بدأه من بداية العام 2022، مدعوما بالموارد الدولارية وتراجع الاستيراد.

أسعار أفضل حركة لبيع وشراء الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20-2-2022 أعلى سعر له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، وصنف ذات البنك كأفضل البنوك التي تبيع الدولار بأعلى سعر 15.68 جنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 20-2-2022، في بنك مصر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وجاء بنك مصر كأفضل بنك يشتري منه المواطن الدولار الأمريكي.

وجاء بنكي الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد في المرتبة الثانية في قائمة البنوك التي تبيع الدولار بأعلى سعر، وذلك بقيمة 15.67 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك

وسجّل سعر الدولار اليوم الأحد 20-2-2022 بسعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، في بنك قناة السويس، وبيعت العملة الأمريكية بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء في بنك الإسكندرية، وفي المصرف المتحد بيع الدولار بسعر 15.75 جنيه، مقابل 15.65 جنيه للشراء، وبيع الدولار في البنك الأهلي المصري بسعر 15.74 جنيه، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وبيع الدولار في البنك العربي الأفريقي بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء.

الجنيه يتفوق على 3 عملات

واستقر سعر الجنيه المصري مقابل العملات غير المدعومة في البنوك، حيث سجل سعر الريال اليمني مقابل الجنيه المصري سعر 0.036 جنيه، وبيع الجنيه السوداني بسعر 0.035 جنيه، وبيعت الليرة اللبنانية بسعر 0.010 جنيه، ليتفوق الجنيه المصري على «الريال اليمني، الليرة اللبنانية، والجنيه السوداني»، فيما بيعت الليرة التركية مقابل الجنيه بسعر 1.153 جنيه.