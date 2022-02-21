العسومي: تشغيل سد إثيوبيا مساس خطير بالحقوق المائية لمصر والسودان

ندد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بإعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد إثيوبيا، مؤكّدًا الرفض التام لتلك الخطوة التي تمثل مساسًا خطيرًا بالحقوق المائية لمصر والسودان كما تمثل انتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولي، بما في ذلك التزامات إثيوبيا الموقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام 2015.

تشغيل السد انتهاك صريح للاتفاقيات الدولية والثنائية

وأكّد رئيس البرلمان العربي، في بيان صادر اليوم، أنَّ هذه التصرفات الأحادية المرفوضة، شكلًا وموضوعًا، لن تغير من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان والمعترف بها دوليا، مطالبًا إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أة إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية لدول المصب.

العسومي يطالب إثيوبيا بالامتناع عن أي إجراءات أحادية تضر مصالح دول المصب

وجدد العسومي تأكّيد الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان.

وأكّد العسومي وقوف البرلمان العربي بجانب كلا من مصر والسودان، فيما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على حقوقهما المائية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.