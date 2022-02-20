الخارجية: إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة إمعان في خرق اتفاق إعلان المبادئ

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم، تعقيبًا على إعلان إثيوبيا بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، أكدت خلاله أنه إمعان في اختراق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: «تعقيبا على الإعلان الإثيوبي اليوم 20 فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد جمهورية مصر العربية على أن هذه الخطوة تُعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي».