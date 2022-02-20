رئيس التحرير

محمود مسلم

الخارجية: إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة إمعان في خرق اتفاق إعلان المبادئ

كتب:

الوطن
08:35 م | الأحد 20 فبراير 2022
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم، تعقيبًا على إعلان إثيوبيا بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، أكدت خلاله أنه إمعان في اختراق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: «تعقيبا على الإعلان الإثيوبي اليوم 20 فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد جمهورية مصر العربية على أن هذه الخطوة تُعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي».

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية يلتقي نظيره الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

«الخارجية الأمريكية»: بلينكن سيلتقي نظيره الروسي لافروف الأسبوع المقبل

وزير الخارجية: COP 27 نقطة تحول في العمل المناخي من التعهدات إلى التنفيذ

متحدث الخارجية الأمريكية الإقليمي: مصر حققت تقدما في «الطاقة النظيفة»

وزير الخارجية: مصر تسعى إلى خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ

وزير الخارجية السابق: أمريكا وروسيا لن يشتبكا في أوكرانيا

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تشكل مكانة خاصة لدى ألمانيا
بقلم الوطن