السيسي: حرصنا على إدارة ملف سد النهضة بحوار هادئ دون انفعال

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حرص منذ توليه السلطة على إدارة ملف السد الإثيوبي من خلال الحوار الهادئ والتفاوض بعيدًا عن أي شكل من أشكال الانفعال، وأن هذه أمور بين البلدين من الممكن أن تحل، والوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وأضاف «السيسي»، خلال حواره مع ممثلي الصحافة الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، في الفترة ما بين 10 لـ 13 يناير: «كنا في سنة 2015 وصلنا لاتفاق مع أشقائنا الإثيوبيين والسودانيين بشأن هذا الموضوع، أنه لا يتم ملء السد إلا بعد الوصول لاتفاق قانوني بشأن عملية الملء والتشغيل، تراعي كل شواغلنا».

وتابع: «لما استمر سنة واثنين وثلاثة وأربعة ولم نصل إلى حل، والموقف الإثيوبي كان جامد في مكانه اضطرينا إن إحنا نتحرك في طريق مجلس الأمن حتى نعطي قوة دفع مش الهدف منه كان أكتر من إن يكون فيه قرار لمجلس الأمن يؤكد أهمية سرعة الوصول إلى قرار أو اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة».