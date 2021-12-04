رئيس مجلس النواب: لا نصف سد إثيوبيا بـ«النهضة» لأنه ليس كذلك

قال المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إن سد إثيوبيا لا نُطلق عليه «سد النهضة» لأنه ليس كذلك، مؤكدًا أن مصر متمسكة باتفاق قانوني ملزم في أزمة السد الاثيوبي، كما أن نهر النيل هو الحياة لكل المصريين، وذلك خلال تصريحاته على هامش أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

مصر تتمتع بمركز استراتيجي غير مسبوق في جميع المجالات

وأضاف «الجبالي»، أن مصر تتمتع بمركز استراتيجي غير مسبوق في جميع المجالات، كما تم خلال الاجتماع شرح موقف مصر من مفهوم حقوق الإنسان مع إبراز الدور الاجتماعي غير المسبوق في مبادرة حياة كريمة وإبراز ما يتمتع به المواطن المصري حاليا من مشروعات تنموية واعدة في مجال حقوق الإنسان الاجتماعية وشرح حقوق الإنسان في المجال القضائي، كما أنه رد على انتقادات دول أوروبا ضد مصر بسبب أحكام الإعدام، ووضح الأمر باعتباره رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وجهة النظر القانونية فيما يتعلق بهذا المجال، كما تم توضيح حق المتهم في المحاكمة القضائية المنصفة.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه نظرا لأهمية الموضوعات المطروحة للنقاش عبرت رئيسه مجلس النواب البلجيكي عن السعادة باللقاء، كما أن رئيسه مجلس النواب البلجيكي بدأت أن تضع كل نقاط البحث المشتركة بيننا في مجالات التعاون بين البلدين اقتصاديا أو سياسيا، «دورنا أن نبرز ونبين وجهات النظر الصحيحة فيما يتعلق بوطننا العزيز مصر»، ونبرز ونبين وجهات النظر الصحيحة بصرف النظر عن موقف الدول الأوروبية.

لا ندافع عن مصر إنما نبرز الدور الحقيقي لمصر

وأوضح أننا نذكر للأوروبيين احترام جميع وجهات النظر، كما أنه يتم إظهار الدور الحقيقي الذي تلعبه الدولة المصرية كنقطة التقاء بجميع الحضارات، «لا ندافع عن مصر إنما نبرز الدور الحقيقي لمصر سواء في المجال التنموي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كما أنه لا يهم ما يقوله الأوروبيين بقدر ما نبرز ما يحدث على أرض مصر من الناحية الواقعية»، مضيفًا: «في لقاء اليوم شعرنا جميعا أنا وزملائي من الوفد المصري بمدى تفهم رئيسة البرلمان البلجيكي وجهة نظرنا في جميع الموضوعات».