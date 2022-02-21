الصحة: لدينا أكثر من 10 ملايين مصاب بالسكري.. وأدويتهم لم تتأثر بكورونا

كشف الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، التابع لوزارة الصحة والسكان، عن أنّ هناك ارتفاعا في عدد المصابين داخل مصر بداء السكري من النوع الأول والثاني، حيث يوجد في مصر أكثر من 10 ملايين مواطن مصاب بهذا الداء، ومصر تحتل المرتبة التاسعة عالميا كأكثر الدول التي بها عدد المصابين بهذا الداء.

توفير أدوية مصابي السكر رغم جائحة كورونا

وأضاف نبيل لـ«الوطن»، أنّه رغم انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على القطاعات المختلفة في الحياة، ومنها القطاع الطبي، إلا أنّ مصر نجحت في التعامل مع الجائحة، ولم تؤثر ظروف انتشار الوباء على أدوية المصابين بداء السكري سواء من النوع الأول أو الثاني، وما زالت حتى الآن هناك وفرة في الأدوية المختلفة لمصابي السكر.

خطة لمنع تفشي كورونا داخل المعهد

وتابع عميد المعهد القومي للسكر، أنّه منذ جائحة كورونا وضعت خطة داخل المعهد لحماية المصابين بالسكر من المترددين على العيادات المختلفة، منعا لتفشي فيروس كورونا، وجرى وضع العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقلل الإصابة، ومنع دخول أي شخص لديه أي أعراض توحي بالإصابة بفيروس كورونا، وتخصيص غرفة غرل للمرضى داخل المعهد حال وجود أي اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

حملات لتوعية المصابين بمخاطر السكر

وعن دور التوعية في المعهد، تابع أنّه يجري عمل العديد من الحملات التوعوية لحث الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من مخاطر التهاون مع المرض، وجرى طبع كتيبات توضح آلية التعامل مع الإصابة، وتصوير حملات فيديو توضح للبعض المصابين كيفية التعامل مع الإصابة، وتناول العلاج وتحديد الأسلوب الأنسب للأطعمة التي تقلل انتشار السكري.