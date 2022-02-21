القوى العاملة تحل مشكلة مصرية تأخر صرف معاش زوجها في إيطاليا

وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطنة «هـ. ع. ع» من محافظة الفيوم، التي تطلب مساعدتها في صرف معاشها عن زوجها المتوفي السابق عمله بإيطاليا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها تباعا.

تقرير من مكتب ميلانو

وقال هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس المكتب العمالي بميلانو في إيطاليا، أشار فيه إلى أنّه بالتواصل والمتابعة الدائمة والمستمرة مع هيئة التأمينات الإيطالية «أنبس»، نجح المكتب في تسوية المستحقات التأمينية للمواطنة المذكورة، عن زوجها المتوفي السابق عمله بإيطاليا، وتقرر صرف معاش شهري للمواطنة، وتحويل مبلغ يعادل نحو 38 ألف جنيه قيمة المعاشات المستحقة لها حتى شهر فبراير 2022، وذلك عبر حسابها البنكي في مصر.

صرف المعاش المتأخر

وأضاف الملحق العمالي أنّه جرى إخطار المواطنة بذلك لمتابعة حسابها البنكي خلال مارس 2022 لحصولها على مستحقاتها، التي أبدت شكرها لوزير القوى العاملة، والسفيرة منال عبدالدايم، قنصل عام مصر في ميلانو، ومكتب التمثيل العمالي، على جهودهم في حل مشكلة معاشها المتأخر، وجارٍ المتابعة المستمرة مع هيئة التأمينات الإيطالية «أنبس» لتسوية المستحقات التأمينية لسائر الطلبات المستوفاة المقدمة من المواطنين، والعمل على سرعة تحويل المستحقات لذويها.