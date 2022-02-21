ختام برنامج «جامعة الطفل» في كلية العلاج الطبيعي بكفر الشيخ

اختتمت جامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، المرحلتين الرابعة والخامسة من جامعة الطفل بالجامعة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، واستمر البرنامج 7 أيام، استضافت خلالهم الجامعة نحو 100 طفل وطفلة لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، بجانب الأنشطة التفاعلية والتي يتعرفون من خلالها على العديد من الموضوعات المهمة، والتي تذكى روح الانتماء لدى الأطفال.

وتعرف طلاب جامعة الطفل على إمكانيات كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، نظرا لما توفره من فرص متعددة في كافة المجالات في سوق العمل، واستقبل عميد الكلية الدكتور فايز الشامي، الأطفال وأجرى حوارا وديا معهم، وقدمت الدكتور إيمان عبد الفتاح شرحا لأقسام الكلية وأهميتها والمواد الطبية مثل مواد التشريح، وعلم وظائف الأعضاء، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعلاج الطبيعي، مثل مواد العلاج اليدوي، والعلاج باستخدام الوسائل الكهربائية، والعلاج المائي.

رئيس جامعة كفرالشيخ: توجيهات القيادة السياسية بصياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين

جاء ذلك بإشراف الدكتور حسن يونس رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أميرة عكاشة منسق جامعة الطفل.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن جامعة الطفل هو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان، وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة بدعم واهتمام من فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن صناعة الموهوبين مشروع قومي لرعاية العقول المبدعة لدعم البحث العلمي وتوفير بيئة حاضنة للمبتكرين.

الدولة ترعى الموهوبين والمبتكرين

وأوضح رئيس الجامعة، أن الدولة ترعى الموهوبين والمبتكرين، من خلال توفير بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات، وتقديم الدعم اللازم لهم لرعايتهم وتنمية ما لديهم من أفكار، من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بصياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين في المجتمع بالمجال الأكاديمي والعلمي، بهدف اكتشاف وصقل قدرات الأطفال والشباب النابغين في جميع التخصصات منذ التحاقهم سواء كانوا تابعين لجامعة الطفل أو من مختلف المراحل الدراسية في الجامعة.

ووجه رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الشكر لأكاديمية البحث العلمي لتبنيها تلك الفكرة والمشروع المهم، والدكتور أميرة عكاشة منسق جامعة الطفل بجامعة كفرالشيخ، مؤكدا على أن اهتمام الجامعة بجامعة الطفل يأتي من منطلق الاهتمام بزرع قيمة العلم في الأطفال، كما وجه الشكر لجميع المشاركين في برامج جامعة الطفل، وأولياء الأمور على حرصهم وتشجيعهم للأطفال للاشتراك في البرنامج، مشيرا إلى رغبة الجامعة في زيادة الأعداد لنشر أكبر قدر من المعرفة، مؤكدا على أهمية مشروع جامعة الطفل.