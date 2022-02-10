جامعة كفر الشيخ تشارك في ملتقى الفتاة الجامعية بالأقصر

يشارك وفد طلابي من جامعة كفر الشيخ، في ملتقي الفتاة الجامعية، تحت شعار «هي قادة وقيادة»، الذي تستضيفه مدينة الأقصر، في الفترة من 9 حتى 13 فبراير الجاري.

ويتكون وفد الجامعة من الطالبات روان محمد النحراوي، كلية الألسن، وهاجر أشرف عبد الله، كلية الذكاء الاصطناعي، وإسراء فؤاد بدير حنيش كلية التجارة، وأمنية فوزي فوزي، كلية الألسن، وهاني سالم عقبة، مشرف الوفد.

تنمية الشباب اجتماعيا وثقافيا

يأتي ذلك في إطار اهتمام إدارة جامعة كفر الشيخ على مشاركة طلابها في مختلف الأنشطة الطلابية، لتنمية مهاراتهم واستثمار طاقاتهم، في العديد من المجالات التي تساعد على تنمية الشباب اجتماعيا وثقافيا، وتكسبهم مهارات وخبرات تفيدهم في حياتهم العملية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

«هي.. قادة وقيادة» بمدينة الشمس

يقام الملتقى تحت شعار «هي.. قادة وقيادة» بالأقصر، مدينة الشمس والمائة باب، حيث عقدت الجلسة الافتتاحية بمقر مكتبة الأقصر العامة، تأكيدا على الدور الريادي للمرأة المصرية، ودورها الحيوي والمحوري في تنفيذ خطة الدولة الشاملة للتنمية.

ويهدف الملتقى إلى شرح دور المرأة وتعزيز الدين الإسلامي لحقوق المرأة، حيث خاطب الله سبحانه وتعالى المرأة، وكذلك الرجل، وساوى بينهما في العقيدة، ولم يفرق بينهما في أداء الأعمال الصالحة وكذلك العبادات، كما ساوى بينهما في القوانين واعترف بحقها في التعليم، وأجاز للمرأة بالعمل في القطاعات المختلفة.